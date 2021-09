Ford zeigt Studie Mindfulness Concept Car

Gerade in Zeiten der Pandemie empfinden viele Autofahrer ihren Wagen als sicheren Hafen und Rückzugsort vor den gestiegenen Herausforderungen und Belastungen des Alltags: als einen Raum der Ruhe und der Besinnung, während sich das eigene Zuhause in den persönlichen Arbeitsplatz oder das Klassenzimmer für den Nachwuchs verwandelt hat. Ford kommt diesem Trend entgegen und präsentiert auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München eine spezielle Studie, die genau diese Entwicklung aufgreift: das Ford Mindfulness Car Concept. Es basiert auf dem Ford Kuga und rückt den besonderen Wert der Achtsamkeit gezielt in den Mittelpunkt. Das Mindfulness Car Concept übernimmt diese positive Denkweise und zeigt auf, wie diese Praktiken die Reise mit dem Auto noch stressfreier und genussvoller gestalten können. Hierfür kommt eine breite Palette an modernen Technologien und Funktionen zum Einsatz, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen - von der hygienischen Reinigung der Luft vor dem Einstieg ins Auto, über eine spezielle Anleitung zum achtsamen Fahren bis hin zu einem Fahrersitz, der mittels spezieller Stellmotoren stimulierend auf Herzschlag und Atmung wirkt.

Welche Features genau zur Verfügung stehen, hier im Überblick:



- Entriegelungsfunktion per Fernbedienung oder App - sie aktiviert auch die Klimaanlage und sorgt für frische, saubere Luft, bevor die Passagiere einsteigen.



- Premium-Luftfilter - sie reinigen die Innenraumluft von nahezu allen Staub- und Geruchspartikeln, Allergenen und Bakterien. Dies ist speziell für Allergiker von hohem Interesse.



- UVC-Licht-Dioden - sie verhindern, dass sich Viren und Keime auf den Oberflächen von Monitoren, Touch-Screens und Smartphones vermehren können, um die Gesundheit der Insassen zu schützen.



- Ambiente-Beleuchtung - sie sorgt im Zusammenspiel mit der Klimaanlage für eine entspannte Atmosphäre im Interieur. Dabei orientiert sie sich auch an der Tageszeit und erfrischt mit einem

strahlenden Gute-Morgen-Gefühl, einem aufheiternden Blauer-Himmel-Ambiente oder auch der Faszination einer sternenklaren Nacht.



- Fahrersitz mit speziellen Stellmotoren - er stimuliert die Atmung und den Herzschlag, kann die entsprechenden Gesundheitswerte des Fahrers aber auch überwachen und wahlweise auf dem zentralen Monitor anzeigen.



- Wearables - diese tragbaren Digitalgeräte überwachen und kontrollieren neben der Pulsfrequenz des Fahrers auch weitere Gesundheitsparameter, können anhand des Herzschlags aber auch die

Ambiente-Beleuchtung und die Stellmotoren des Sitzes der Stimmung anpassen.



- Spezielle Innenausstattung - sie greift verstärkt auf nachhaltige Materialien, natürliche Farben und aufmerksame Design-Lösungen zurück.



- B&O Beosonic - der Sound-Equalizer schafft Klangräume, die je nach Stimmung von "Bright" über "Energetic" und "Relaxed" bis "Warm" variieren können.



- B&O Kopfstützen-Lautsprecher - liefert den Musikgenuss direkt an die Ohren von Fahrer und Beifahrer und ermöglicht in Kombination mit den Lautsprechern im Dachhimmel ein beeindruckendes Hörerlebnis.



- Maßgeschneiderte Playlists - sie passen sich dem Straßengeschehen und der bereisten Region situativ an, in dem sie zum Beispiel im stockenden Berufsverkehr eher beruhigende Musik abspielen oder bei der Fahrt entlang einer Küste auf Meeresrauschen setzen.