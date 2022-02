Gebrauchtwagenpreise steigen und steigen

Egal ob Audi A3 (+ 662 €), Ford Focus (+ 1.489 €) oder Skoda Octavia (+ 1.942 €): Gebrauchte sind aktuell so begehrt wie nie, ihre Preise entsprechend auf Höhenflug. Die Kombination aus Lieferschwierigkeiten bei Neuwagen und erhöhtem Bedarf an Autos weil die Pandemie den Wunsch nach einem eigenem Fahrzeug verstärkt hat, macht es möglich.



Die Gebrauchtwagen-Plattform willhaben hat sich in diesem Zusammenhang die 2017 erstmalig zugelassenen Gebrauchtwagen der beliebtesten Modelle angesehen und analysiert, wie sich die Preise seit Jänner 2020 verändert haben.



Die Ergebnisse sind beeindruckend: Ein 2017 erstzugelassener Ford Focus etwa weißt heute einen um 11,3 Prozent oder 1.500 Euro höheren Angebotspreis auf, auf noch 2020 - und das bei rund 20.000 km höherer Laufleistung. Der Rekordhalter in Sachen Wertzuwachs ist aber der Skoda Octavia. Er wird heute um fast 2.000 Euro mehr gehandelt als noch vor zwei Jahren. Das dritte, sehr beliebte Modell im Vergleich, der Audi A3, konnte dagegen "nur" 650 Euro zulegen.



Es ging aber nicht überall so steil bergauf: Beim Ford Fiesta etwa waren nur rund 1,9 Prozent drin, während andere Modelle, wie die 3er-Reihe von BMW (-1,5 %), die C-Klasse von Mercedes (-5,7 %) oder der Seat Leon (- 4,7 %) sogar an Wert verloren. Man möge aber bedenken: Wir reden hier von zwei Jahren durchgängiger Nutzung bei entsprechender Zulage an Kilometern. Der Werverlust ist also im Vergleich zu früheren Zeiten geradezu lächerlich gering.



Michael Gawanda, Head of Auto & Motor bei willhaben berichtet: „Wer jetzt sein Auto verkaufen möchte, dem bietet die aktuelle Situation eine optimale Ausgangslage. Am gesamten Markt herrscht Verknappung, weshalb VerkäuferInnen die Preise für ihre Gebrauchten sehr selbstbewusst ansetzen können. Wir beobachten aktuell eine wohl einzigartige Entwicklung: Wer sich zu Pandemiebeginn gegen einen Autoverkauf entschieden hat, sein Auto also bis heute weiter gefahren ist, hat nun ein Fahrzeug vor der Haustüre stehen, das naturgemäß älter ist, deutlich mehr Kilometer absolviert hat und in sehr vielen Fällen trotzdem über einen höheren Verkaufswert verfügt, als noch Anfang 2020.”

Übersicht der Gebrauchtwagenpreisentwicklung von 2020 auf 2022 Modell Ø Preisentwicklung Ø Preisentwicklung Ø Entwicklung Km Absolut in Prozent absolut Ford Focus +1.489 € +11,3 % +18.537 Skoda Octavia +1.942 € +10,2 % +39.925 Audi A3 +662 € +3,2 % +28.779 VW Golf +476 € +2,8 % +27.836 Ford Fiesta +195 € +1,9 % +19.586 BMW 3er-Reihe -365 € -1,5 % +28.764 Opel Astra -443 € -3,2 % +28.104 BMW X1 -1.042 € -3,8 % +31.947 Seat Leon -747 € -4,7 % +20.210 Mercedes C-Klasse -1.591 € -5,7 % +34.465

Über die Auswertung

Für einen möglichst repräsentativen Vergleich wurden im Zuge der Auswertung ausschließlich Fahrzeuge mit einer Erstzulassung aus dem Jahr 2017 herangezogen. Die Ausgangslage für die Modellauswahl bildeten in Österreich aktuell sehr beliebte Fahrzeuge. Um statistische Ausreißer zu minimieren, wurde für die Auswertung eine KW-Obergrenze von 140 angenommen.

Die Daten in den Tabellen wurden für folgende Stichtage erhoben:

· 1. Stichtag der Auswertung: Jahresbeginn 2020 (= Autos ca. 3 Jahre alt) und maximal 60.000 km Laufleistung bzw. maximal 140 KW

· 2. Stichtag der Auswertung: Jahresbeginn 2022 (= Autos ca. 5 Jahre alt) und maximal 100.000 km Laufleistung bzw. maximal 140 KW