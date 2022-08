Genfer Autosalon fällt auch 2023 aus

"Aufgrund der Unsicherheiten in der Weltwirtschaft" wird auch 2023 keine Geneva International Motor Show (GIMS) in der Schweiz stattfinden. Das teilte die Betreiber-Stiftung nun mit. Stattdessen konzentriere man sich voll und ganz auf die neue Veranstaltung in Doha.

Viele Marken seien nicht in der Lage, sich für die Teilnahme an einer Messe in Europa im Winter zu verpflichten, führt der Veranstalter weiter aus. Man habe beschlossen, sich im Jahr 2023 ausschließlich auf die Planung der neuen Veranstaltung in Doha zu konzentrieren, wurde Maurice Turrettini, Präsident der Stiftung Comité permanent du Salon international de l’automobile de Genève zitiert. Der ursprüngliche Plan, den Genfer Salon im Februar und die neue Messe in Katar als Weltpremiere im November abzuhalten, ist somit obsolet.



Die erste Ausgabe der "Geneva International Motor Show Qatar" werde im Doha Exhibition and Convention Center (DECC) und an mehreren anderen dezentralen Veranstaltungsorten stattfinden. Die Veranstaltung in Katar soll künftig alle zwei Jahre stattfinden.



Der letzte Genfer Autosalon fand 2019 statt, dann fielen die Veranstaltungen der COVID-Pandemie zum Opfer. Ob die Messe mit der neuerlichen Absage endgültig Geschichte ist, bleibt Objekt von Spekulationen.