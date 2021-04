Golf jetzt wieder mit bivalentem Erdgasantrieb

Seit mehr als zwei Jahrzehnten versucht man es schon, Erdgas als Kraftstoff für den Pkw zu etablieren, aber so richtig will das einfach nicht klappen. Die Verfügbarkeit, der Preis, die geringen Emissionen – vieles spricht dafür, nur möchte das die Kundschaft irgendwie nicht so richtig erkennen. Aber vielleicht sorgt das derzeitige Umdenken auf dem Automarkt für den nötigen Rückenwind, um diese Antriebsform ein wenig voranzutreiben.



Jedenfalls hält Volkswagen auch weiterhin an CNG (nicht zu verwechseln mit LPG, auch bekannt als Autogas) fest und präsentiert den Golf in neuester Erdgas-Variante. Dieses Mal kommt der 1,5-Liter-Vierzylinder mit Turbo zum Einsatz. 130 PS werden erzeugt, der Sprit wird in drei Gastanks gelagert. Das gesamte CNG-Tankvolumen beträgt derzeit 115 Liter respektive 17,3 kg und ermöglicht einen Aktionsradius von gut 400 Kilometern im WLTP. Zusätzlich steckt auch noch ein kleiner Benzintank mit neun Litern Fassungsvermögen unterm Blech, der aber nur eine Reservefunktion übernimmt: Sollte kein Gas mehr anwesend sein, kann man sich mit dem flüssigen Sprit noch bis zur nächsten Tankstelle retten.