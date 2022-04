Google-basiertes Infotainment für alle Volvos

Volvo breitet sein Google-basiertes Infotainment-System und die Möglichkeit der drahtlosen Software-Aktualisierungen über die gesamte Modellpalette aus. Nach der Einführung in den vollelektrischen Modellen sind jetzt auch S60, V60 und XC90 dran. Alle Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2023, also alle, die ab Mai 2022 produziert werden, verfügen somit über das neue System samt seiner Vorzüge.

Volvo breitet sein Google-basiertes Infotainment-System und die Möglichkeit der drahtlosen Software-Aktualisierungen über die gesamte Modellpalette aus. Nach der Einführung in den vollelektrischen Modellen sind jetzt auch S60, V60 und XC90 dran. Alle Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2023, also alle, die ab Mai 2022 produziert werden, verfügen somit über das neue System samt seiner Vorzüge.

Damit haben künftig alle neuen Volvos Zugang zu Android Automotive und damit zu diversen Google-Diensten; nativ aus dem Auto heraus. Mit einem in dieser Woche veröffentlichten Update (das mittlerweile achte seiner Art) wird auf bereits kompatible Fahrzeuge etwa die jüngste Version von Android Automotive OS aufgespielt: Version 11. Diese ermöglicht über den Google Play Store Zugang zu zusätzlichen App-Kategorien, etwa für die Bereiche Navigation, Laden und Parken. Im Lauf des Jahres folgt auch noch Video-Streaming.



Zudem versprechen die Schweden auch unterschiedliche Funktionsverbesserungen wie einen verbesserten Timer für die Klimatisierung. Das aktualisierte Energiemanagement soll die Hochvolt-Batterie jetzt auch an kalten und heißen Tagen in einem Temperaturbereich halten, der die Reichweite schont. Und die Volvo Cars-App liefert häufigere Updates über den Ladefortschritt, wenn das Fahrzeug an der heimischen Wallbox oder einem öffentlichen Ladepunkt aufgeladen wird.