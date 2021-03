Mit einer Länge von 4,18 Metern, einer Breite von 1,77 Metern und einer Höhe von 1,49 Metern ist der Hyundai Bayon etwas länger, schmäler und flacher als der Kona. Auch sein Radstand ist mit 2,58 Metern etwas kürzer als der des Kona. Dafür ist das Ladevolumen mit 411 bzw. 1.205 Litern dem des Kona da wie dort überlegen. Was genau ist der Bayon also nun? Im Grunde eine Crossover-Version des i20 für den europäischen Markt (in den USA wird der Hyundai Venue verkauft - quasi des Bayon amerikanischer Cousin). Und zwar eines, das vor allem mit seinem auffälligen Design punkten soll. Mit seinen vielen scharfen Linien, die wir schon beim Hyundai Tucson überaus sexy fanden, den geteilten Leuchten und Boomerang-Rücklichtern wird er auf den Straßen sicher so manche Köpfe verdrehen ... wenn auch vermutlich aus unterschiedlichen Gründen.

Der Top-Motor im Lineup, eine 120-PS-Version des 1,0-Liter-Turbomotors, ist sodann ausschließlich mit Mild-Hybrid-Technologie erhältlich und verfügt über die gleichen Getriebe wie die 100-PS-Konfiguration des gleichen Dreizylindermotors. Da die Akzeptanz von AWD in diesem Segment eher gering ist, wird Hyundai den Bayon nur mit Vorderradantrieb verkaufen, um ihn einfach und erschwinglich zu halten. Noch ein Unterschied zum Kona.



Und so landen wir wieder wo wir angefangen haben: Beim Kona und der Frage, warum Hyundai ein Auto auf den Markt wirft, dass von den Abmessungen her in direkter Konkurrenz zu einem ihrer eigenen, etablierten Produkte steht. Und das ist eine gute Frage. Eine, die wir natürlich auch nicht beantworten können. Aufgrund der Features, die die Koreaner selbst in ihrer Pressemeldung zu hervorstreichen, gehen wir aber davon aus, dass der Bayon schlicht als deutlich günstigerer, praktischerer und "einfacherer" Crossover und somit trotz mehr Platz doch irgendwie "unter" dem Kona vermarktet werden soll. Immerhin bleiben diesem am Ende doch viele Dinge vorbehalten: Allrad, Hybrid-Antriebe, eine voll-elektrische Version. All das scheint für den Bayon nicht geplant.



Infos zu Preisen und Markteinführung explizit für Deutschland oder Österreich fehlen übrigens noch. Wir reichen diese nach, sobald wir mehr wissen.