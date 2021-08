Der DE-Preis hat euch erschreckt? Keine Sorge: Der praktische Koreaner startet erst einmal ausnahmslos in der luxuriösen Version "Signature" - also quasi mit einmal alles bitte. Er bringt etwa sieben Sitzplätze, elektrische Schiebetüren auf beiden Seiten, beheiz- und belüftbare Nappa-Ledersitze, ein Smart-Key-System mit Start-Stopp-Knopf, multifunktionale Relax-Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe oder eine 3-Zonen-Klimaanlage mit.



Mit Hilfe des Infotainment-Systems können sich alle Insassen über eine Freisprechanlage verständigen, ebenfalls serienmäßig ist das Bose-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Dazu kommen noch ein Navigationssystem mit 10,25-Zoll-Touchscreen, ein ebenso großes volldigitales Cockpit-Display, ein Around-View-Monitor mit 360-Grad-Rundumsicht und die Telematikdienste Bluelink.



An Assistenzsystemen hat Hyundai beispielsweise eine autonome Notbremse, einen aktiven Totwinkelassistenten sowie den Insassenalarm installiert. In Sachen Antrieb bekommt man dafür einen kräftigen 177 PS Dieselmotor samt Achtgang-Automatik und Vorderradantrieb (WLTP-Verbrauch 8,5 bis 8,9 Liter/100 km). Allrad ist auch verfügbar, kostet aber noch einmal 2.000 Euro extra.



Natürlich geht es im Laufe der Zeit dann aber auch günstiger: "Neben der Luxusvariante wird der Staria ab 2022 in weiteren Varianten angeboten", so die Ansage. Die Preisliste soll dann "unter 40.000 Euro" starten. Zusätzlich plant Hyundai auch Nutzfahrzeugvarianten. Und natürlich die Einführung umweltfreundlicher Antriebe.



UPDATE 25.08.2021: Marktstart jetzt auch in Österreich

Nun hat auch Hyundai Österreich nachgezogen und alle Infos zum Verkaufsstart des Autos freigegeben. Und zwar auch für alle möglichen Fahrzeugvarianten. Damit ist der Startpreis deutlich attraktiver als er das noch in der deutschen Meldung war: Der Transporter (NFZ) startet bei 24.990,- Euro, der Bus bei 50.990,-.



Hier weitere Infos zum Auto im AT-O-Ton:

Der Hyundai STARIA weist eine Gesamtlänge von 5.253 Millimetern, eine Breite von 1.997 Millimetern und einen Radstand von 3.273 Millimetern auf. Mit einer Höhe von 1.990 Millimetern ermöglicht der Bus den Passagieren einen bequemen Ein- und Ausstieg und bietet auch im Interieur ein überzeugendes Platzangebot und ausreichend Kopffreiheit.



Angetrieben wird der Hyundai STARIA zum Marktstart durch einen 2,2-Liter-VGTDieselmotor, welcher eine Leistung von 177 PS und ein maximales Drehmoment von 430 Newtonmetern hervorbringt. Kunden können zwischen einem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe (Trend Line) oder einem 8-Gang-Automatikgetriebe (Trend Line und Luxury Line) wählen.



Um auch auf langen Strecken einen hohen Fahrkomfort zu bieten, ist der Hyundai STARIA hinten mit einer Mehrlenkerachse ausgestattet. Zum guten Abrollkomfort tragen auch der aufrechte Neigungswinkel und das Hebelverhältnis der Stoßdämpfer bei. Überarbeitete Bremssättel und -scheiben garantieren eine verlässliche Bremsleistung.



Ein USP ist der verfügbare Allradantrieb, ein Detail, das in seinem Segment selten zu finden ist und für einige Kunden kaufentscheidend sein wird. Aerodynamisches Design rundet den Hyundai STARIA ab: Die Karosserie sorgt für einen optimierten Luftwiderstandsbeiwert und somit auch für einen geringeren Kraftstoffverbrauch.



Der Innenraum des Hyundai STARIA ist darauf ausgelegt Platz und Flexibilität zu bieten. Der STARIA Bus ist als 9-Sitzer (Trend Line) oder 7-Sitzer (Luxury Line) erhältlich. Multifunktionale Relaxsitze in der zweiten Reihe lassen sich elektrisch verstellen und in Längsrichtung manuell verschieben, um so den Zugang zum Fond zu erleichtern. Auch bei geneigten Rücklehnen der Sitze in der zweiten Reihe bleibt weiterhin, dank großzügiger Platzverhältnisse, ausreichend Raum für Passagiere in der dritten Sitzreihe.



Die Sitzbänke der Variante mit 9 Sitzen lassen sich längsverschieben und deren Rückenlehnen können in der zweiten Sitzreihe im Verhältnis 60:40, die der dritten Sitzreihe in einem Stück, umgeklappt werden und bieten somit die Chance, lange Gegenstände – wie zum Beispiel ein Surfbrett – leicht zu verstauen. Mit der One-Touch-Komfortfunktion der Relaxsitze lassen sich die Einzelsitze der zweiten Sitzreihe automatisch so einstellen, dass den Passagieren eine optimale und bequeme Sitzposition erlaubt wird.



Der Hyundai STARIA Bus bietet unter dem Begriff Hyundai SmartSense umfassende Sicherheitsausstattung: So können sich Kunden auf bis zu sechs Airbags verlassen. Intelligente Assistenzsysteme wie ein autonomer Notbremsassistent und ein aktiver Toter-Winkel-Assistent unterstützen die Aufmerksamkeit des Fahrers. Um auch den Passagieren ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten, ist im Hyundai STARIA Bus der weltweit erste kabellose Gurtwarner an Bord. Die Technologie erlaubt stufenloses Verschieben der Sitze und kann dennoch bei nicht geschlossenem Gurt warnen.



Darüber hinaus schlägt ein Ausstiegsassistent Alarm, wenn ein Fondpassagier seine Schiebetür öffnen möchte während sich von hinten ein Fahrzeug nähert. Der Insassenalarm lässt ein akustisches Warnsignal ertönen, wenn der Fahrer den STARIA verlassen und verriegelt hat und sich auf den Rücksitzen noch Insassen oder andere Lebewesen befinden.



Die Busvariante ist beim Trend Line optional und beim Luxury Line serienmäßig mit einer Weitwinkelkamera für den Fond ausgestattet, um so die Passagiere auf den hinteren Sitzen im Blick behalten zu können. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn zum Beispiel Kinder und Haustiere an Bord sind.



Mithilfe des Navigationssystems-Systems können sich Fahrer, Beifahrer und die hinteren Insassen über eine Freisprechanlage verständigen. Das Bose-Soundsystem sorgt für ein rundum hochwertiges Klangerlebnis.



Die Nutzfahrzeugvariante des Hyundai STARIA ist der Transporter bzw. Business Van. Sie werden, wie die Busvarianten, mit einem 2.2 CRDi Motor angetrieben, wobei der Transporter mit 6-Gang-Schaltung und der Business Van mit 6-Gang-Schaltung oder 8-Gang-Automatikgetriebe verfügbar ist. Beide Varianten sind als 3-Sitzer oder 6-Sitzer erhältlich.



Auch der STARIA Transporter ist mit zahlreichen Hyundai Smart Sense Features ausgestattet und bietet unter anderem einen Fernlichtassistent, Müdigkeitserkennung sowie einen Notbremsassistenten inkl. Fußgänger- und Radfahrererkennung. Zum einfachen Handling gibt es Parksensoren vorne und hinten, sowie eine Rückfahrkamera. Beidseitige Schiebetüren erleichtern das Beladen und Entladen, Komfort bringt unter anderem die manuelle Klimaanlage sowie der Tempomat mit Speedlimiter. Der Business Van bietet noch mehr Komfort zum Beispiel mittels LED-Hauptscheinwerfer, LED Heckleuchten, den adaptiven Tempomat mit Abstandsregelung, den City-Abbiegeassistent links oder das Winterpaket mit beheizbarem Lederlenkrad und Sitzheizung für Fahrer und Beifahrersitz rechts.



Im Laderaum finden bis zu 3 Europaletten Platz, das maximale Laderaumvolumen liegt bei 4.935 l lt. VDA bzw. 6 m³.



Der neue Hyundai STARIA ist ab sofort in Österreich bestellbar.