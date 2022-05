Käufer können ihn entweder in Phantom Black Pearl oder im neu eingeführten Farbton Serenity White Pearl bestellen. Unabhängig von der Karosserielackierung erhält der i30 N Drive-N Limited Edition schicke 19-Zoll-Schmiederäder mit mattem Bronze-Finish und schwarzen Hyundai-Plaketten. Um ihn von einem normalen i30 N weiter abzuheben, versieht die südkoreanische Marke ihn außerdem mit Retro-Grafiken an Front, Heck und vor allem den Seitenwänden.



Abgerundet werden die äußeren Veränderungen durch die speziellen Aufkleber auf den vorderen Kotflügeln, auf denen die GPS-Koordinaten des Hyundai Motor Europe Test Centers am Nürburgring zu finden sind. Dort werden seit 2011 alle Performance-Fahrzeuge entwickelt und getestet. Apropos: Für die Leistung sorgt der ebenfalls schon bekannte, turbogeladene 2,0-Liter-Benzinmotor mit 280 PS und 392 Newtonmetern Drehmoment; motorisch tat sich also nichts.