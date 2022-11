Foto: ViveLaCar

Seit etwas über zwei Jahren können Kund:innen in Österreich Hyundai-Modelle nicht nur kaufen oder klassisch finanzieren, sondern direkt über Hyundai Österreich auch mit wenigen Klicks im Abo buchen; das verspricht einfache und flexible Nutzung sowie eine transparente und kilometergenaue Abrechnung. Der Partner dahinter war schon seit jeher der auf eben solche Modelle spezialisierte Anbieter ViveLaCar. Diese Kooperation geht nun in die nächste Phase: Bei der Buchung kann der gewünschte Hyundai-Partner ausgewählt und so ein kurzer Weg zum Autohaus garantiert werden. „Somit stärken wir auf lokaler Ebene unsere Partner und bringen das flexible Auto Abo in jeden Winkel der Alpenrepublik“, so Roland Punzengruber, Geschäftsführer von Hyundai Österreich.



Auch für die Händler selbst soll das Vorteile bringen. Immerhin haben diese somit eine realistische Aussicht auf zusätzliche Erträgen und den sonst wegfallenden Kontakt zu einer neuen, online-affinen Zielgruppe – und das ohne eigene Investitionen.



„Mit dieser einzigartigen Lösung haben wir gemeinsam mit Hyundai Österreich einen wertvollen Impuls zur Weiterentwicklung unserer Kooperation gesetzt“, so Rainer Aspan, Country Manager Österreich bei ViveLaCar Wien GmbH. „Die Hyundai Händler kommen nun in den Genuss der gesamten Wertschöpfung – von der Auslieferung über das Aftersales-Geschäft bis hin zur Fahrzeugrücklieferung. Zudem können die vielfältigen Service-Angebote der Marke so auch beim liefernden Händler im Abo dargestellt werden.“