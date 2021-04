Infotainment der nächsten Generation

Ford macht sich fit für die virtuelle Zukunft

Der Technologiekonzern AKKA und Ford haben im Bereich Infotainment die Zusammenarbeit erneuert. Der neue Auftrag umfasst die Bereiche Verifikation und Validation von Features und Funktionen im Infotainment Umfeld.

AKKA sieht sich an der Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Fahrer mit einer langjährigen Erfahrung in der Automobilentwicklung sowie dem Fokus auf digitale Technologien ideal positioniert. Der Zugriff auf ein Fahrzeug über das Internet oder ein Smartphone, die Anbindung an intelligente städtische Verkehrssysteme sowie die Nutzung von (teil-)automatisierten Fahrzeugen gestalten die nächste Generation von Fahrzeugen noch effizienter und sicherer.



AKKA unterstützt den Automobilhersteller bei der Analyse der Tests bis hin zur Protokollebene und Fehlermanagement. Zu den Infotainment-Diensten gehören unter anderem die Themen Radio, Navigation, Connectivity-Dienste, App-Dienste sowie Human Machine Interface (HMI).



Am Kölner Ford-Standort entsteht das Cologne Electrification Center, mit dem der Konzern die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte in vorantreibt.