Jaguar bringt XE und XF 300 Sport

Die Neuzugänge sind ausschließlich mit dem 221 kW/300 PS starken Vierzylinder-Turbobenziner und mit 4x4-Antrieb zu haben. Von den übrigen Modellgeschwistern heben sie sich durch das sogenannte Black Pack ab. Dabei handelt es sich um ein schwarz glänzendes Kontrastdach und ab der B-Säule getönte Scheiben. Für den XE 300 Sport und die XF 300 Sport-Limousine gibt es optional ein Panorama-Schiebedach, für den XF Sportbrake 300 Sport ist ein fest installiertes Panoramadach erhältlich.



Die Neuzugänge nutzen durch die in allen Modellen serienmäßige und mit dem Infotainment-System Pivi Pro verlinkte Sprachsteuerung Alexa inklusive der neuen what3words-Navigation "die Vorzüge intuitiver sprachgesteuerter Kommandos", heißt es bei Jaguar.



Und die Preise: Beim XE 300 Sport geht es in Deutschland bei 63.585 Euro los, in Österreich bei ab 77.274 Euro. Der XF 300 Sport kostet in Deutschland wiederum ab 76.500 Euro, in Österreich ab 93.162 Euro.