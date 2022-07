Jaguar gewährt ab sofort 5 Jahre Garantie

Fu?nf Jahre oder 150.000 km lang, je nachdem, was zuerst eintritt, gilt bei Jaguar aber ab sofort nicht nur die Fahrzeuggarantie, auch der Zugriff auf die InControl Remote-Konnektivität. Diese Funktion kann automatische Notrufe absetzen und ermöglicht dem Besitzer aus der Ferne Daten wie etwa den Stand der Tankfüllung beziehungsweise den Status der Schlösser oder der Fenster abzurufen.



Daru?ber hinaus bietet Jaguar neue, optionale Servicepakete an. Fu?r jedes Fahrzeug, das ab dem 1. Juli 2022 verkauft wird, kann zwischen dem „Jaguar Care“ Service-Paket und „Jaguar Care+“ Service-Paket gewählt werden. Ersteres besteht dabei rein aus Service-Wartungsplänen während letzteres auch bestimmte Verschleißteile enthält.



Von diesen neuen Schritten erhofft sich Jaguar nicht nur höhere Kundenzufriedenheit, sondern vor allem auch eine positive Entwicklung auf den Restwert der Fahrzeuge - ein entscheidender Faktor für Leasing-Kalkulationen, bei denen der britische Nobelhersteller im Vergleich zu den deutschen Premiummarken immer deutlich schlechter davonkam. Ob dieser Rechnung aufgeht, muss aber die Zukunft zeigen.



Ralf Sulzbach, Senior Project Manager Consulting, Autovista Group: „Die verlängerte Neuwagengarantie zeugt vom Vertrauen in die Qualität und Zuverlässigkeit der Jaguar- Fahrzeuge und hat das Potenzial, deren Restwerte um bis zu drei Prozent zu steigern. Daru?ber hinaus sieht die Autovista Group die Vorteile fu?r die Kunden in höherer Kostensicherheit und Planbarkeit durch geringere Folgekosten, da alle oder zumindest die meisten potenziellen Teile durch die Garantie abgedeckt sind.“



Dmitry Kolchanov, Regional Director Jaguar Land Rover Europe: „Mit der Einfu?hrung einer neuen 5-Jahres-Garantie fu?r Jaguar in Europa unterstreichen wir erneut unser Engagement fu?r die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte und unseren Fokus auf einen exzellenten Kundenservice. Unsere ku?nftige Vision von modernem Luxus ist ganz auf den Kunden ausgerichtet, und das sollte bei jedem, der beim Neuwagenkauf einen Jaguar in Erwägung zieht, ein beruhigendes Gefu?hl erzeugen."