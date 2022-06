87 Klassische Fahrzeuge, vom 115 Jahre alten De Dion-Bouton, über historische Porsche- und Mercedes-Modelle bis zum Supersportwagen Porsche Carrera GT, kommen am 2. Juli 2022 bei der Auktion im Dorotheum Fahrzeugzentrum in Vösendorf unter den Hammer.

Die populärste Geschichte am Buckel hat bei der Auktion zweifellos das 1975 Volkswagen 1303 Cabriolet in Sonnengelb, das einst dem legendären Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky gehörte. Er nutzte den Käfer für Privatfahrten auf der Ferieninsel Mallorca. Das Cabrio mit historischem Mehrwert stand seit 2017 als Leihgabe im Technischen Museum Wien, wird nun aber an private Hände weitervermittelt. Schätzwert: 30.000 bis 40.000 Euro.



Der VW ist aber nicht der einzige Wagen mit prominenter Herkunft. Ein ebenfalls unter den Hammer kommender, 1989er BMW Z1, stand ehemals im Besitz von Prinz Ernst August von Hannover. Sein Schätzwert beläuft sich auf 75.000 bis 95.000 Euro.



Beide sind allerdings im Vergleich zu so manch anderem Offert vermeintlich echte Schnäppchen. Finanziell ein ganz anderes Kalibert ist nämlich beispielsweise der ebenfalls zur Versteigerung gelangende Porsche Carrera GT, Baujahr 2005, die Nummer 0415 von insgesamt nur 1.270 Stück. Mit seinem manuellen Getriebe bis dato der letzte analoge aller Supersportwagen. Der Verzicht auf jegliche elektronische Helferlein fordert allerdings hohes Können von seinen Pilotinnen und Piloten. Das Fahrzeug aus österreichischem Erstbesitz absolvierte nur originale 32.000 Kilometer, sein Schätzwert bewegt sich zwischen 950.000 und 1,35 Mio €.



Eines von nur 355 gebauten L-Serie-Modellen des Dino 246 GT lässt Sammlerherzen höher schlagen. Der 1970 gefertigte erste Mittelmotor-Serienwagen Ferraris, benannt mit dem Spitznamen von Enzo Ferraris Sohn Alfredo, hat eine umfangreich dokumentierte Historie und ist aufwendig restauriert. (340.000 – 420.000 € Schätzwert).



Die Auktion findet am Samstag, dem 2. Juli 2022, 15 Uhr im Dorotheum Fahrzeug Zentrum, Dr. Robert Firneisstraße 6-8, 2331 Vösendorf, statt. Die Fahrzeuge können dort am Donnertag dem 30. Juni (9 bis 18 Uhr), Freitag, dem 1. Juli (9 bis 18 Uhr) und Samstag, dem 2. Juli (9 bis 14 Uhr) besichtigt werden.