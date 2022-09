Natürlich wirken Autos, die einen auf dicke Hose machen, immer etwas halbstark. So auch der i20 N-Line. Große Räder, großer Auspuff, Sportsitze, aber dann nur ein Dreizylinder unter der Haube? Hmpf. Natürlich wird durch die 3.000 Euro teure Ausstattung im Vergleich zum Trend Line aus dem kleinen i20 ein echter N. Aber die Mischung ist in vielerlei Hinsicht genau richtig abgemischt. Alltagsgröße Zum einen reden wir hier ja nicht von einem schwachbrüstigen Dreiender. Dank Turbo pumpt der Einliter 100 PS auf die Kurbelwelle -oder aber, wer 1.500 Euro zusätzlich investiert, bekommt sogar derer 120. Dann nämlich steckt ein 48-Volt-Mild-Hybrid-Strang unter der Haube, wobei es diese Antriebsvariante nur für den N-Line gibt. Jedenfalls sorgt diese Version dank massig Drehmoment für zügiges Vorankommen im Alltag und fehlende PS im oberen Drehzahlbereich braucht man nüchtern betrachtet in 99 Prozent der Fälle eh nicht. Zudem sitzt und fährt es sich sehr erwachsen und überaus bequem.

Die Sitze bieten genügend Langstreckenkomfort, Fahrwerk und Lenkung strotzen nur so vor Agilität, ohne aber bei jedem kleinen Schlagloch gleich mühsam zu werden. Und dass ein so vernünftig agierendes Vehikel nicht automatisch bieder aussehen muss, passt in die moderne Zeit ja mehr als gut.Und was noch dazu kommt: Preislich bleibt der Hyundai auch voll im Rahmen. 26.990 Euro verlangt der Importeur inklusive Siebengang-Doppelkupplung. Das ist nicht nichts. Dafür entpuppt sich der scheinbar halbstarke N-Line als cleverster aller i20 und als solide Alternative zum wilden N.