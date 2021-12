Lamborghini-Poster für die kahle Wand

Eine Serie neuer Poster des Lamborghini Countach LPI 800-4 soll das früher beliebte Format wieder salonfähig machen. Die fünf Poster zeigen den limitierten Supersportwagen aus Italien, von dem bereits alle 112 Exemplare verkauft sind und der im letzten Sommer in Pebble Beach als Hommage an das 50-jährige Jubiläum des ursprünglichen Countach präsentiert wurde.



Die Liebe zu den zeitlosen Linien des Countach, die in dieser Posterkollektion neu interpretiert werden, unterstreicht, wie Bilder allein die Kreativität anregen können. Die fünf Poster von Automobili Lamborghini tragen jeweils die Unterschrift von Künstlern und Illustratoren, die auf 3D- und Digitalarbeiten spezialisiert sind. Sie nähren den Mythos Countach, verleihen der Unsterblichkeit der Ikone Nachdruck und sind im Lamborghini Store erhältlich.



Unsere Beispiele zeigen ein Werk von Shy.Studio (oben), ein unabhängiges Motion-Design-Studio, das sich auf 3D-Animationen und Stillleben spezialisiert hat. Shy hat sich vom Einfluss der historischen Poster aus den 1980er Jahren inspirieren lassen und das legendäre Countach-Design mit abstrakten, greifbaren Elementen und Objekten, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen, in einem modernen Rahmen reproduziert. Das untere Bild ist von Andreas Wannerstedt, einem schwedischen Künstler, der für seine 3D-Arbeiten mit hypnotischen Animationsschleifen bekannt ist. Er schlägt eine Neuinterpretation vor, die die Begegnung zwischen der Natur und der fortschrittlichsten menschlichen Technologie inszeniert: Die zarten Schattierungen eines imaginären Sonnenuntergangs treffen auf die klaren Linien des Countach LPI 800-4.



Die vollständigen Bilder ohne Beschnitt finden sich ebenso wie der Kalender zum Kauf im Lamborghini-Store