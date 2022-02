Linzer Autofrühling findet statt!

Am 19. & 20. März 2022 warten auf den 10.000 m2 des Design Center Linz also wieder reichlich spannende, automobile Neuheiten auf die Interessenten. Bestätigt wurde unter anderem der MG Marvel R, Volvos frische Stromer C40 und XC40 recharge, die aktuellen SUV von Jaguar sowie die brandneuen Kompakten Opel Astra und Peugeot 308 - und nur wenige Beispiele zu nennen.



Am Samstag, 19. März 2022, ist die Messe von 11 – 18 Uhr, am Sonntag, 20. März 2022, von 9 – 18 Uhr geöffnet. Tickets für solo gustierende Erwachsene kosten 10,- Euro, Kinder bis 15,- Euro kommen um 2,- Euro in die Halle. Es warten aber auch attraktive Kombiangebote sowie Vergünstigungen für Mitglieder des ÖAMTC oder ARBÖ, sowie mit der OÖNcard oder 4YouCard, sowie für Behinderte.