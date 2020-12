Magna Design-Award verliehen

Magna Design-Award verliehen | 14.12.2020

Das ist die Zukunft

Design, das in die Zeit passt: Beim Magna Global Bold Perspective Award 2020 belegte Chanwoo Park, Designstudent am College for Creative Studies in Detroit, mit seinem Entwurf mit dem Titel "Medic Bay 2035" den ersten Platz. Er entwarf ein Fahrzeug, das medizinisches Personal und dessen Ausrüstung zum Patienten bringt. Bei der Ankunft verwandelt es sich in einen Behandlungsraum.

Das ist die Zukunft Design, das in die Zeit passt: Beim Magna Global Bold Perspective Award 2020 belegte Chanwoo Park, Designstudent am College for Creative Studies in Detroit, mit seinem Entwurf mit dem Titel "Medic Bay 2035" den ersten Platz. Er entwarf ein Fahrzeug, das medizinisches Personal und dessen Ausrüstung zum Patienten bringt. Bei der Ankunft verwandelt es sich in einen Behandlungsraum. mid