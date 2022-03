"Grecale"; wie uns das Internet lehrt, ist das im Winter ein kühler, kräftiger Wind der im östlichen Mittelmeer aus Nord-Ost weht. Und ja, das neue SUV von Maserati wurde tatsächlich nach eben jenem benannt. Das hat Tradition. Es begann 1963 mit dem legendären Mistral. Ihm folgten Ghibli, Bora, Merak und Khamsin. 2016 wurde sodann das erste SUV von Maserati, der Levante, vorgestellt. Levante; das ist dann ein Ostwind, der im westlichen Mittelmeer weht. Lässt uns das Internet weiter wissen. Also durchaus eine ähnliche "Wehrichtung" wie jetzt beim Grecale. Doch genug Meteorologie und Geodynamik: Eine schöne Überleitung von "Wind" zum Auto liegt immerhin auf der Hand: Er ist schnell wie ein solcher.



Drei verschiedene Versionen sind im Angebot: Grecale GT mit einem 4-Zylinder-Mild-Hybrid-Motor mit einer Leistung von 221 kW/300 PS, in der Version Modena mit einem 4-Zylinder-Motor mit 243 kW/330 PS sowie in der leistungsstarken Version Trofeo mit einem V6-Motor mit 390 kW/530 PS. Ein Jahr nach der Benzinversion soll dann noch eine vollelektrische Version mit 400-Volt-Technologie folgen, so der Hersteller. Doch das gab es alles schon in unserer Modellvorstellung zu lesen.

Also ab hinters Steuer: Die Testfahrt mit dem Grecale Modena führt - wie soll es anders sein - durch Modena. Der Start/Stopp Knopf ist jetzt am Lenkrad angebracht, wir drücken den Automatik Drive-Schalter am Armaturenbrett (auch neu) und benötigen Fingerspitzengefühl, um nicht im genau daneben angebrachten Manuell-Modus zu starten. Diese Kombination ist etwas unglücklich, doch das ist Jammern auf höchstem Niveau.



Erst einmal unterwegs, ist die Fahrt ein Genuss. Windgeräusche werden fast vollständig von den Insassen abgehalten, der 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 243 kW/330 PS bei 5.750 U/min beschleunigt uns in Zusammenspiel mit der Achtgang-Wandler-Automatik in 5,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Das "reicht". Und auch Zwischenspurts fühlen sich souverän an: Das maximale Drehmoment liegt bei 450 Newtonmetern. Die Sache mit der Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h wollen wir aber einfach einmal glauben; ausprobieren war uns auf den malerischen Pisten der Emilia-Romagna doch zuwider. Die Carabinieri und Anrainer haben es uns sicher gedankt, auch wenn deren Begeisterung für laute Autos aus ihrer Heimat nach wie vor legendär und rührend ist ... obgleich bei SUV vielleicht nicht ganz so euphorisch wie vielleicht bei einem Zweisitzer.

Wie dem auch sei, ist der Term "Auto aus Italien" hier tatsächlich zutreffend (heute ja bloß ob der Herkunft einer Marke nicht mehr selbstverständlich): Der Grecale wurde vom Maserati Innovation Lab in Modena entwickelt und wird in Cassino gefertigt. Er wird als SUV mit großzügigen Abmessungen eine führende Rolle bei Maserati spielen. Das Platzangebot im Fond des Testwagens fällt jedenfalls unter "üppig". Mit einem Kofferraumvolumen von 570 bis 1.625 Litern ist das neue SUV auch für die große Urlaubsreise gewappnet. Überhaupt ist reichlich Platz für fünf Passagiere an Bord.



Erstes Fazit: Maserati geht mit der Zeit, die Marke ist modern und innovativ. Doch trotzdem kommt das Luxusgefühl nicht zu kurz und die neidischen Blicke der Nachbarn sind sowieso unbezahlbar. Wer einen Maserati fährt, zeigt Klasse und Understatement. Immer etwas Besonderes sind sämtliche Modelle aus Modena.

Zum Schluss aber noch zum "unangenehmen Teil": Der Preis für dieses Modell beträgt in Deutschland ab 81.991 Euro, so Thomas Kern, Pressechef Maserati Deutschland und Österreich. In Hinblick auf Österreich wiederum offenbart der Konfigurator, dass es für die besagte Ausstattungslinie "Modena" überhaupt erst bei 101.119 Euro losgeht. Danke NoVA ... Im zweiten Halbjahr 2022 ist die Markteinführung anberaumt.



Technische Daten Maserati Grecale 2,0 "Modena":

- Länge / Breite / Höhe: 4.85 / 1.95 / 1.67 Meter

- Motor: Reihenvierzylinder Turbobenziner

- Hubraum: 2,0 Liter

- Leistung: 243 kW / 330 PS

- max. Drehmoment: 450 Nm

- Getriebe: Achtgang-Automatik

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 5,3 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h