Mazda: CX-60, CX-80 und neuer MX-30 angekündigt

Mazda erweitert ab nächstem Jahr umfassend sein Modellprogramm. 2022 und 2023 lancieren die Japaner eine Vielzahl neuer Crossover-Modelle, nämlich den CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 und CX-90. Zwei davon kommen auch nach Deutschland und Österreich: Noch 2022 startet der Mazda CX-60, ein geräumiger fünfsitziger Crossover. Im Jahr darauf folgt das Schwesternmodell, der Mazda CX-80, eine Langversion mit einer dritten Sitzreihe und insgesamt sieben Plätzen. CX-60 und CX-80 basieren auf der gleichen, komplett neuen Mazda Plattform, von der wir schon so lange so viele schöne Dinge hören. Zum Beispiel: Die Motoren sind längs eingebaut und treiben die Hinterräder oder alle vier Räder an und unter den somit höchstwahrscheinlich langen Hauben warten wahlweise Plug-in Hybrid-Antriebe mit Vierzylinder-Benzinern, oder aber brandneue Sechszylinder-Reihenmotoren (Benzin und Diesel). Zudem verspricht Mazda ein großzügiges Platzangebot, fortschrittliche Umwelttechnologie, Mazda-typische Fahrspaß-Orientierung und innovative Sicherheits- und Komfortfeatures. Klingt gut ... Bilder bleibt man aber leider weiter schuldig.



2022 kommt in Österreich zudem eine neue Version des Mazda MX-30 auf den Markt, der sich äußerlich wohl nicht verändern wird, aber unterm Blech die Rückkehr des Wankelmotors einläutet: Neben der schon etablierten reinen Elektrovariante gibt es den Mazda MX-30 dann auch als Plug-in-Hybrid, der als Strom-Erzeuger auf einen Kreiskolbenmotor setzen wird. Er soll allerdings rein als Generator fungieren. Im Grunde bleibt der MX-30 also in seiner Natur und Fahrcharakteristik ein reines E-Auto, bekommt aber einen Range-Extender.



Die erwähnten Autos CX-70 und CX-90 hingegen werden noch größere, breitere Autos, die speziell auf den US-amerikanischen Markt zugeschnitten sind. Der CX-50 wiederum hat kompakteres Format, soll aber ebenso nicht bei uns, sondern wohl nur in den USA verkauft werden, wo er auch gebaut wird.



Soweit der offizielle Part: Darüber hinaus erwarten wir in den nächsten Jahren freilich ebenfalls auch neue Varianten des "konventionellen" Mazda6, CX-3 und CX-5.