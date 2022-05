Zum "Edition 55" Ausstattungsumfang gehört das AMG Aerodynamik-Paket. Es enthält eine Frontschürze mit vergrößertem Frontsplitter und Zusatz-Flics, einen AMG Heckflügel, seitliche Strömungsabrisskanten an den optischen Luftauslässen der Heckschürze sowie den Diffusor Blade. All diese Bauteile sind in Hochglanzschwarz lackiert. Sie wurden im Windkanal entwickelt und verbessern die Fahreigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten.



Das Interieur ist kontrastreich in Schwarz und Rot geprägt. Die AMG Performance-Sitze sind mit Leder zweifarbig classicrot/schwarz bezogen. Das AMG Performance-Lenkrad in Mikrofaser DINAMICA mit "Edition 55" Plakette und schwarzer 12-Uhr-Markierung erinnert an den 55. Geburtstag der Marke. AMG Einstiegsleisten mit rot beleuchtetem AMG Schriftzug und schwarze AMG Fußmatten aus hochwertigem Velours mit roter Kontrastnaht und in Rot gewebtem "Edition 55" Schriftzug werten die Sondermodelle bis in den Fußraum hinein sichtbar auf.



Zum Lieferumfang gehört auch ein maßgeschneidertes AMG Indoor-Car-Cover in edlem Schwarz mit silberfarbenem AMG Logo in Höhe des oberen Rands der Windschutzscheibe. Mit seiner atmungsaktiven Außenhaut aus reißfestem Kunstfasergewebe und dem antistatischen Innengewebe aus Flanell schützt es das Fahrzeug in der Garage vor Staub und Kratzern.



Die Sondermodelle sind ab sofort mit dem Ausstattungspaket "Edition 55" zu einem Aufpreis von 12.614 Euro (S-Varianten) beziehungsweise 14.280 Euro in Deutschland bestellbar.

In Österreich beläuft sich der Paketpreis auf für die S-Variante auf 15.366,45 Euro bzw. 17.270,70. Für den "kleinen" A 35 bzw. CLA 35 AMG ist das Paket in Österreich ebenso zu haben. Kostenpunkt: 15.034,80 Euro.