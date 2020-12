Mercedes GLA 250 4matic - im Test

Mercedes GLA 250 4matic - im Test | 29.12.2020

Positionierungsspagat geglückt

Der erste GLA steckte noch ein bisserl in einer Identitätskrise, war aber trotzdem erfolgreich. Sein Nachfolger weiß nun genau, was er sein will. Vor allem auch in Sachen Abgrenzung zu seinem Bruder, dem GLB.

