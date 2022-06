Mitsubishi ASX: Vier Motoren zum Start Anfang 2023

Den Einstieg markiert ein 1,0-Liter-Turbobenziner, der mit einer 6-Gang-Handschaltung kombiniert ist. Ergänzt wird das Angebot an Ottomotoren durch einen 1,3-Liter-Direkteinspritzer, der in Österreich ebenfalls mit einer 6-Gang-Handschaltung, in Deutschland aber zudem mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe angeboten werden soll.



Darüber rangiert sodann der neue ASX als Vollhybrid, der einen 1,6-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren und einem Multi-Mode-Getriebe verbindet und so den Einstieg in die Elektromobilität auch ohne Anstöpseln ermöglicht. Zudem aber wird freilich auch der ASX als Plug-in-Hybrid zu haben sein und somit in die Fußstapfen des Outlanders sowie des Eclipse treten. Auch hier wird ein 1,6-Liter-Benziner mit zwei Elektromotoren kombiniert, die ihre Kraft allerdings aus einem Akkupaket mit 10,5 kWh Kapazität ziehen können. Welche vollelektrischen Reichweiten hier möglich sein werden, verschweigen die Japaner aber noch, ebenso wie sämtliche anderen, technischen Daten.



Fest steht nur: Alle Motorisierungen sollen mit dem Marktstart des neuen Mitsubishi ASX im Frühjahr 2023 verfügbar sein.