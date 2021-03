Inhalt Männer gegen Frauen

Männer gegen Frauen

pixabay.com Männer gegen Frauen | 08.03.2021

Der große Geschlechtervergleich am Steuer

Frau am Steuer. So fängt ein Klassiker unter den Klischees über Autofahrerinnen an, der immer noch gerne in der Männer-Welt erzählt wird. Ist da vielleicht tatsächlich etwas Wahres dran? Oder handelt es sich nur um ein billiges Vorurteil? Dieser Frage ist jetzt Verivox anhand der Versicherungsverträge von Männern und Frauen in Deutschland nachgegangen.

Der große Geschlechtervergleich am Steuer Frau am Steuer. So fängt ein Klassiker unter den Klischees über Autofahrerinnen an, der immer noch gerne in der Männer-Welt erzählt wird. Ist da vielleicht tatsächlich etwas Wahres dran? Oder handelt es sich nur um ein billiges Vorurteil? Dieser Frage ist jetzt Verivox anhand der Versicherungsverträge von Männern und Frauen in Deutschland nachgegangen. mid