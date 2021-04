Inhalt Neuer Bußgeldkatalog in Deutschland

23.04.2021

Deutliche Erhöhungen

Jetzt stehen die neuen Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen in Deutschland fest. An den Fahrverboten ändert sich jetzt doch nichts. Sehr wohl aber an den Geldstrafen, die sich teils verdoppelt haben.

