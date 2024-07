Die Nomenklatur erlebt bei Audi eine grundsätzliche Richtungsänderung: Gerade Ziffern stehen künftig für elektrisch angetriebene Modelle, ungerade für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Der A4 heißt mit dem Debüt der neuesten Generation also A5, was insofern etwas verwirrend ist, weil es Coupé und Cabrio – die bisherigen A5 – nicht mehr gibt, zumindest vorerst. A5 Limousine und A5 Avant sind jedenfalls die ersten Modelle basierend auf der Premium Platform Combustion (PPC).



Natürlich gibt es einen Zuwachs in Länge und Breite, zudem gibt es bei der Limo eine in diesem Fahrzeugsegment neuartige Heckklappe. Sie öffnet mit der Heckscheibe und erleichtert durch ihre Größe den Zugang zum Gepäckraum erheblich. Gleich darunter: die digitalen OLED-Heckleuchten der zweiten Generation. Mit rund 60 Segmenten pro Panel entwickelt sich das Fahrzeugheck mehr und mehr zum Display. Dies ermöglicht Car-to-X-Kommunikation und erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr, beispielsweise mit dem im A5 neuen Kommunikationslicht.



Das Interieur zeigt sich fahrerorientiert und bietet mit Digital Stage eine digitale Bühne, die sich vor Fahrenden und Beifahrenden in Form der Audi MMI Displays klar ausgerichtet aufbaut. Das freistehende MMI Panoramadisplay ist im Curved Design und in OLED-Technologie ausgeführt und besteht aus dem Audi virtual cockpit mit 11,9 Zoll sichtbarer Bildschirmdiagonale und dem 14,5 Zoll großen MMI touch display. Audi ergänzt die digitale Bühne für die vorderen Passagiere mit dem optionalen 10,9 Zoll großen MMI Beifahrerdisplay, das in das Schalttafeldesign integriert ist. Dazu gibt es ein weiterentwickeltes, konfigurierbares Head-up Display, das die Möglichkeit bietet, Fahrzeug- und Infotainmentfunktionen über das Head-up Display zu steuern.



Das neue MHEV plus-System auf Basis eines 48-Volt-Bordnetzes unterstützt den Verbrennungsmotor und steigert gleichzeitig die Performance. Der neue Triebstranggenerator (TSG) ermöglicht elektrische Fahranteile und damit deutliche Vorteile bei den CO?-Emissionen und dem Kraftstoffverbrauch. Die Einsparungen betragen im 2.0 TDI (150 kW Front/quattro) bis zu 10 g/km bzw. 0,38 l/100 km und im 3.0 TFSI mit V6-Motor (270 kW quattro) bis zu 17 g/km bzw. 0,74 l/100 km (im Normfahrzyklus WLTP).



Der TSG hat zudem eine Funktion, die kurzzeitig bis zu 18 kW (24 PS) elektrische Zusatzleistung zum Verbrennungsmotor beisteuern kann. Beim Verzögern speist der TSG – mit bis zu 25 kW Leistung – Energie zurück in die Batterie (Rekuperation). Rein elektrisches Rangieren und Parken sind somit im begrenzten Rahmen möglich. Durch die Einsatzmöglichkeit eines rein elektrischen Klimakompressors kann die Klimaanlage auch bei Ampelstopps und ausgeschaltetem Verbrennungsmotor betrieben werden.



Beim integrierten und blendingfähigen Bremsregelsystem (iBRS) können das Bremspedal und die Bremshydraulik komplett entkoppelt werden. Bei Modellen mit MHEV plus-System sorgt das iBRS beispielsweise für ein druckloses Anbremsen und erreicht die notwendige Verzögerung dank Rekuperation ohne Einsatz der mechanischen Radbremse. Das heißt, dass zunächst ausschließlich per Rekuperation verzögert wird. Erst bei stärkerer Betätigung des Bremspedals setzt die mechanische Radbremse ein. Das Bremsgefühl bleibt davon unbeeinflusst.



Als Basismotor fungiert der 2.0 TFSI mit 150 PS, alternativ ist dieses Aggregat auch mit 204 PS erhältlich. Der 2.0 TDI mit 204 PS übernimmt vom Vorgänger die optimierte Verbrennung durch Zylinderdrucksensor, TwinDosing für die Abgasnachbehandlung und zwei Ausgleichswellen für einen kultivierten Motorlauf. Es entfaltet zwischen 1.750 und 3.250 Umdrehungen ein Drehmoment von 400 Newtonmeter. Der 2.0 TDI ist mit einem Doppelkupplungsgetriebe als Front- oder mit quattro ultra erhältlich.



Die sportlichen S5-Modelle bekommen weiterhin den 3,0-Liter-V6-TFSI-Motor mit 367 PS, erstmals mit einem Turbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG) und MHEV plus Technologie. Das überarbeitete, für mehr Drehmoment ausgelegte, Doppelkupplungsgetriebe S tronic sorgt zusätzlich für ein geringeres Gewicht auf der Vorderachse. Im Vergleich zu einer S4 Limousine TDI (Vorgängermodell) reduziert die S5 Limousine den CO?-Ausstoß um bis zu 14 g/km. Das serienmäßige quattro-Sportdifferenzial mit Torque Vectoring in Kombination mit einer regelbaren Allradkupplung ist abgestimmt für Querdynamik auf höchstem Niveau.



Los geht es mit A5 und S5 im November in Österreich, Preise und Ausstattungsdetails werden zum Bestellstart Ende Juli bekannt gegeben.