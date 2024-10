Nissan ist Mobilitätspartner der Aufklärungs-Aktion

Partnerschaften ergeben vor allem langfristig Sinn. Entsprechend stolz ist man bei Astara Mobility Austria auf das zehnjährige Jubiläum der Unterstützung der Österreichischen Krebshilfe. Eine Dekade lang sorgen Nissan-Fahrzeuge nun bereits für deren Mobilität im Zuge der Pink-Ribbon-Aktion. Die Autos waren nicht zuletzt bei den zahlreichen Pink-Ribbon-Informations- und Charity-Events in ganz Österreich.



Soziale Verantwortung als Teil des Unternehmens



Auch diesen Oktober, dem "Brustkrebsmonat", war Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, mit dem Nissan-Logo unterwegs. Zu Beginn des Monats übernahm sie die die jüngste Evolutionsstufe des kompakten Nissan Juke. Pink-Ribbon-Botschafterin und Designerin Bettina Assinger konnte den kürzlich modellgepflegten Nissan Qashqai bewegen.



Als Managing Director von Astara Mobility Austria, freut sich Michael Kujus über das runde Jubiläum der seinerzeit getroffenen Entscheidung: „Noch als Nissan Österreich wollten wir unsere soziale Verantwortung als Teil eines großen Unternehmens wahrnehmen und auf nationaler Ebene unseren gesellschaftlichen Beitrag leisten. Mit der Österreichischen Krebshilfe haben wir damals einen Partner gefunden, der auf professionelle Weise überaus wichtige Arbeit verrichtet – im präventiven Bereich, aber auch durch die Hilfe für Betroffene. Ich freue mich, dass wir in diesen zehn Jahren Helfer beim Helfen sein konnten und dass wir – mittlerweile als Astara Mobility – auch in Zukunft als Unterstützer der guten Sache fungieren dürfen!“