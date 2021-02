Das neue und aktualisierte Löwen-Logo führt eine neue visuelle Identität für Peugeot ein, wobei der Fokus auf Minimalismus und mehr Eleganz liegt. Allerdings wechselt das Unternehmen nicht zum sogenannten "Flat Design", das derzeit bei Marken wie BMW und Volkswagen so beliebt ist. Darüber hinaus gibt es einen neuen Peugeot-Schriftzug mit einer vereinfachten Schriftart.

Das neue Logo wird auf fast allem zu sehen sein, was mit der Marke zu tun hat, angefangen bei ihrer Online-Präsenz. Die neuen Webseiten sollen mit ihrem neuen Design intuitiver, einfacher und immersiver werden. Auch der Online-Verkaufsprozess soll "flüssiger" von der Hand gehen. Darüber hinaus wird das neue Logo nach und nach bei den Händlern, in den Ausstellungsräumen, auf Marketingmaterialien und in den Social-Media Kanälen von Peugeot zu sehen sein.