Rein äußerlich darf der neue Renault Captur RS-Line einen auf recht dicke Hose machen: Die neue Frontschürze trägt stolz und auffällig das Renault Sport-typische "F1-Blade" samt Wabengitter vor sich her und schnappt mit großen Öffnungen nach reichlich Frischluft. Auch die neuen Felgen in 18" sind durchaus schick. Auch am Heck wurde freilich nachgeschärft und der Stoßfänger überarbeitet. Auch R.S.-Line-Plaketten dürfen freilich nicht fehlen: Eine klebt am Heck, eine auf angedeuteten Luftauslässen unter hinter den vorderen Radkästen - ganz im Stile des Megane RS eben.