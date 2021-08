Das Exterieur des Show-Car erinnert mit seiner Zweifarblackierung an die legendäre Estafette in Camping-Ausführung aus den 1960er-Jahren. Das Interieur nimmt Anleihen am edlen Design einer 5-Sterne-Suite. Der Fahrerbereich mit natürlichen Materialien wie Leder, Holz, Leinen und Wolle ist im Grünton Almond Flakes gehalten, während der Fondbereich in anodisiertem Silbergrau Lounge-Charakter verströmt.



Das 1,45 mal 1,95 Meter große Doppelbett lässt sich sowohl in der Kabine, als auch außerhalb des Fahrzeugs aufschlagen. Die über eine ausklappbare Außenleiter zugängliche Dachterrasse mit niedrigem Lounge-Tisch und zwei faltbaren Sesseln lädt zum Sundowner ein.



Die von Renault angedachten Mobilitäts-Services für das Hippie Caviar Hotel sprengen alle bisherigen Vorstellungen. So wird auf Wunsch ein Logistikmodul mit Nasszelle, Sanitäreinrichtung und Ladestation an den gewünschten Stellplatz transportiert. Und es sind Online-Bestellungen beim Concierge-Dienst möglich, die direkt per Drohne auf die Dachterrasse eingeflogen werden. Kaviar und Champagner ließen sich damit wohl bestens transportieren ...



Ganz nebenbei ermöglicht die Glamping-Studie auch noch einen Ausblick auf die kommenden VIP-Vans von Renault und den ersten rein batteriebetriebenen Trafic, der 2022 starten soll.