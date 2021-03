Renault präsentiert neues Logo

Sukzessive Evolution der Raute

Renault und Raute - eine weltbekannte Kombination seit fast 100 Jahren. Jetzt wurde das Logo des französischen Herstellers neu gestaltet. Bis 2024 soll es durchgehend auf allen Modellen der Marke prangen.

Einen seiner ersten Auftritte absolvierte das neue Logo bei der Enthüllung des R 5 Prototype Showcars. Und auch in der aktuellen Zoe-Werbung wird die neu gestaltete Raute inzwischen eingesetzt. Renaults Design-Director Gilles Vidal: "Der kürzlich enthüllte neue Rhombus symbolisiert die Balance zwischen der Wahrung des Markenerbes und dem Eintritt in eine neue Ära mit Blick in die Zukunft."



Dabei hat die klare Formgebung des neuen Logos auch noch ganz praktische Vorteile. Sie erleichtere seine Animation, etwa im Bewegtbild, in digitalen Medien, aber auch auf den Info-Monitoren in den Autos, zum Beispiel bei der Begrüßungssequenz, heißt es.



Das neue Emblem wird ab nächstem Jahr nach und nach auf allen Renault Modellen zu sehen sein. „Bis 2024 wird die gesamte Renault Palette das neue Emblem tragen", schließt Gilles Vidal.