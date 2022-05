Seat Arona Xperience im Test

Dass die beliebte Fahrzeuggattung SUV heutzutage in allen Größen und Facetten angeboten wird, ist angesichts des täglichen Straßenbilds keine Überraschung. So ist es nur stimmig, dass der kleine Seat-Gattungsvertreter Arona auch in der "Ruggedized"-Ausstattungslinie Xperience feilgeboten wird. Unsere Verkostungsnotizen:



Förster's Choice?



Das Gelände-Exterior steht dem Arona ausgesprochen gut. Wo er in den zivileren Versionen ein bisschen brav und harmlos wirkt, verleihen die Beplankungen an Radhäusern und Stoßfängern eine gewisse Kernigkeit. Dass die Applikationen vorn und hinten als silberfarbener Kontrast ausgebildet sind, darf als Eigenheit durchgehen. Der optischen Geländegängigkeit wird allerdings in keiner der angebotenen Varianten mit Allradantrieb echte Tauglichkeit verliehen, aber mal ehrlich: Der Arona ist viel eher City-Slicker als Förster's Choice.

Betreffend Antrieb war unser Tester mit 110 PS starkem Dreizylinder-Benziner namens "Eco TSI" und bequemem Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet. Darunter gibt's auch eine 95-PS-Variante, Topmotorisierung ist ein Vierzylinder-Otto mit 150 PS und Zylinderabschaltung ACT. Der Dreizylinder geht bei Abruf der 110 Pferde munter hochdrehend, aber auch hörbar zu Werke und man kommt nicht allzu sehr in Versuchung, das Fahrwerk zu überfordern. An der Tanke errechnet man bei Winterbereifung ganz ordentliche acht Liter Verbrauch.



In der City eine Bank Die fesche Xperience-Ausstattung ist zwar - etwa mit Zweizonenklima, LED vorn und hinten oder Keyless Entry&Go - recht vollständig, aber nicht überkomplett. Abstandsregeltempomat und Fernlichtassi kosten beispielsweise extra (im Paket ab 295 Euro), ebenso die 18-Zöller auf den Bildern (507 Euro). Platzangebot: Vorn steigen die Erwachsenen ein, ab dann gibt's ein "ausreichend". Das Gepäckabteil geht für ein Auto dieser Größe sehr in Ordnung. Insgesamt spielt der auf Holzfäller getrimmte Klein-SUV seine Stärken wenig überraschend in der City aus: Guter Überblick und kompakte Abmessungen sind in engen Tiefgaragen und im urbanen Gewusel echte Assets.

Technische Daten:

Seat Arena Experience 1,0 EcoTSI

Hubraum | Zylinder: 999 cm3 | 3

Leistung 110 PS (81 kW)

Drehmoment 200 Nm bei 2.000/min

0–100 km/h | Vmax 10,8 s | 190 km/h

Getriebe | Antrieb 7-Gang Aut. | Vorderrad

Ø-Verbrauch | CO2 5,9 l B | 133 g/km (EU6d)

Kofferraum | Zuladung 400–1.280 l | 507 kg

Basispreis | NoVA 27.290 € (inkl.) | 5 %



Das gefällt uns: ein City-Sticker, stilecht im Holzfällerhemd

Das vermissen wir: ganz sicher nicht den Allradantrieb

Die Alternativen: Toyota Yaris Cross, Kia Sonic, Citroen C3 Aircross SUV