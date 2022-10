Um es in einer persönlichen Note gleich vorwegzunehmen: Die Wahl des RS-Trimms für den großen Kodiaq wäre nicht meine erste. Zu steil erscheint es auf den ersten Blick, diesem Trumm SUV einen Turnanzug zu verpassen. Das wäre ganz gegen meinen Vorsatz, in Würde zu altern.



Feuerrotes Papamobil

Andererseits, nach einem Blick auf die Motordaten und ein paar hundert Kilometern auf allerhand verschiedenen Wegen: Die Leichtfüßigkeit, mit welcher der 245-PS-Benziner aus der EVO-Generation des Mutterkonzerns das feuerrote Papamobil durch die Lande scheucht, muss dem Aggregat erst einmal einer nachmachen. Kein Wunder, ist der Motor doch ganze 60 Kilogramm leichter als der Vorgänger. So fühlt sich das Fahrzeug denn auch an, nicht wie ein bulliger Riesenlaster, sondern fast ein bisschen wie ein guter, alter GTI.



Abstriche am sonstigen Leistungsportfolio des optisch und technisch aufgewerteten Bären-SUV aus Tschechien braucht man ja nicht hinzunehmen. Größe, Komfort und Platzangebot bleiben über jeden Zweifel erhaben. Angenehmerweise sind viele Bedienelemente Rädchen und Knopferl geblieben und haben sich nicht zu Touch-Displays degradieren lassen. Nicht einmal der Dieselmotor, sicherlich insbesondere in dieser Klasse noch am ehesten gern genommen, geht einem ab.

Kritikpunkte? Die ansonsten makellosen Sportsitze haben das Potenzial zu nerven, wenn man die falsche Körpergröße für die nicht verstellbaren Kopfstützen mitbringt. Und es gelang im Test nicht, den Sport-Modus dauerhaft abzuwählen, sodass dieser sich nach jedem Start mit entsprechender Geräuschkulisse zum Dienst meldete.



Komplette Palette

Womit wir wieder beim Ausgangspunkt wären: Trotz der sagenhaft imposanten Zwanzigzöller und der spielerischen Leistung muss es sicher für die wenigsten die sportliche Speerspitze, die sich gern über zehn Liter pro 100 Kilometer genehmigt, sein. In der sehr kompletten Motoren- und Ausstattungspalette findet wohl jeder sein Pläsierchen, ausgenommen Freunde des elektrifizierten Fahrens. Škoda trennt nun einmal klar zwischen neuer und alter Welt.



Technische Daten:

Škoda Kodiaq 4x4 RS TSI DSG

Hubraum | Zylinder 1.984 cm3 | 4

Leistung 245 PS (180 kW)

Drehmoment 370 Nm bei 1.600/min

0–100 km/h | Vmax 6,5 s | 234 km/h

Getriebe | Antrieb 7-Gang DSG | Allrad

Ø-Verbrauch | CO2 8,6 l S | 195 g/km (EU6d-ISC-FCM)

Kofferraum | Zuladung 835–2.065 l | 596 kg

Basispreis | NoVA 67.868,62 € (inkl.) | 18 %



Das gefällt uns: bäriger Auftritt, unendliche Weiten im Inneren

Das vermissen wir: verstellbare Kopfstützen an den Sportsitzen

Die Alternativen: Kia Sorento, Toyota Highlander, Jeep Grand Cherokee