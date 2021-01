Inhalt Skoda Octavia RS Combi 4x4 TDI DSG im Videotest

Skoda Octavia RS Combi 4x4 TDI DSG im Videotest | 29.01.2021

Die automobile, Eier-legende Wollmilchsau?

Kaum ein Auto kann seit jeher so viele Bedürfnisse gleichzeitig abdecken wie ein Skoda Octavia RS Combi. Wir haben in einem ersten Test herausgefunden, ob der neue das auch kann. In diesem Fall ganz konkret in Kombination mit Diesel-Motor und Allrad. Also Kombi, Allrad und Diesel; die „heilige Dreifaltigkeit österreichischer Autokäufer“. Zwangsläufiger Bestseller … oder?