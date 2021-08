Studie zum Cocooning-Trend im Auto

Unter den kürzlich etwas mehr als 1.000 befragten Deutschen Autokäufern bzw. interessierten gaben 56% an, dass das Auto für sie eine privater Rückzugsort ist, an dem sie entspannen können. 61% fühlen sich geschützt vor Ansteckungen sowie Viren und 73% genießen es im Auto entspannt Musik oder Podcasts zu hören.



Betrachtet man die einzelnen Marken, so empfinden Audi-Fahrer mit 67% das Auto am stärksten als Rückzugsort, gefolgt von BMW (65%), Renault (63%), Ford (60%) und Mercedes-Benz mit 58%). Die geringste Zustimmung gab es bei Citroen (40%), Kia (43%) und Hyundai (44%).



Da wie beim Wohnraum auch im Auto die Gestaltungswünsche sehr individuell sind, rät puls Gescha?ftsfu?hrer Dr. Konrad Weßner, dass Verkäufer herausfinden sollten „ ob der jeweilige Interessent sein Wunschauto eher als rollendes Bu?ro oder Smartphone nutzen mo?chte oder ob Wohlfu?hlen, Atmospha?re und zugeho?rige Du?fte wichtig sind.“