Subaru XV: Facelift für 2021 | 05.02.2021

Allradmanagement und adaptiver Getriebesteuerung

Der Subaru XV hat sich in Österreich zum Bestseller der japanischen Marke gemausert. Nun bekommt er fürs neue Jahr eine Überarbeitung: SI-Drive hält ebenso Einzug wie das Allrad-Assistenzsystem X-Mode und leichte Retuschen außen.

Man kennt das System schon aus anderen Modellen, nun ist es auch im XV erhältlich - zumindest in Verbindung mit den neuen e-Boxer-Motoren: SI-Drive: Über den Fahrmodus-Schalter lässt sich nun also Motorcharakteristik über die beiden Modi „I“ (Intelligent) und „S“ (Sport) an die persönlichen Vorlieben anpassen. Im S-Modus trägt dabei eine neue adaptive Getriebesteuerung zu mehr Fahrdynamik bei. Bei sportlichen Kurvenfahrten sorgt diese nicht nur für ein besseres Motorbremsmoment beim Anfahren beziehungsweise Anbremsen, sondern hält auch die Drehzahl und optimiert die Beschleunigung am Kurvenausgang. Auch bei Bergabfahrten macht sich das Motorbremsmoment bemerkbar. Zudem wurden für ein besseres Fahrverhalten die vorderen Federn sowie die Stoßdämpfer überarbeitet.



Auch das Allrad-Assistenzsystem X-Mode kommt neu hinzu: Bereits aus dem Forester bekannt, kann der Fahrer nun auch beim Subaru XV zwischen zwei Modi wählen: „SNOW/DIRT“ („Schnee/Schmutz“) und „DEEP SNOW/MUD“ („Tiefschnee/Schlamm“) stehen zur Verfügung.



An der Optik-Front warten, neben neuen Felgen und Farben (Horizon Blue Pearl und Plasma Yellow Pearl sowie das exklusiv dem elektrifizierten Modell vorbehaltene Dark Blue Pearl sind neu), leichte Retuschen der Front: Eine neue Chromspange umrahmt das Markenlogo im Kühlergrill, der Stoßfänger wurde leicht geändert und die Nebelscheinwerfer sind nun neu eingefasst.



Beim Subaru XV 1.6i stehen die drei Ausstattungsvarianten „Pure“, „Style“ und „Style Xtra“ zur Wahl, der Preis beginnt bei 25.990,- Euro. Nebelscheinwerfer, elektrisch einstellbare, anklappbare und beheizbare Außenspiegel, Frontscheibenwischerautomatik mit Regensensor, Stoffsitze mit orangen Akzentnähten, beheizbare Vordersitze, eine Klimaautomatik, EyeSight,, 17-Zoll Alufelgen, ein 6,5 Zoll Touchscreen samt Bluetooth, Android Auto bzw. Apple Car Play sowie ein Frontscheibenwischer-Enteiser sind hier bereits Serie.



Der Subaru XV 2.0i e-BOXER startet hingegen bei 33.490,- Euro. Dafür bekommt man in der Variante Style schon Voll-LED Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht, LED-Nebelscheinwerfer, eine Wischerautomatik mit Regensensor, Lederlenkrad und -schaltknauf, beheizbare Vordersitze, eine Zweizonen-Klimaautomatik, Keyless Go, ein 8-Zoll Infotainmentsystem, EyeSight, das erwähnte SI-Drive und X-Mode, eine Rückfahrkamera und 18-Zöller.