Suzuki Austria unterstützt Spitzensportler

Swace und Vitara für Bob/Skeleton Team Geiger

Viel Platz im Kombi, Allrad im SUV: Die beiden Fahrzeuge erleichtern den ehrgeizigen Athleten die Fahrten zum Training und zu den Wettkämpfen.

Klaus Gerold, Athletik-Trainer des Bob/Skeleton Teams Geiger, übernahm vor kurzem einen Suzuki Swace 1,8 Hybrid und einen Suzuki Vitara 1,4 Hybrid Allgrip von Roland Pfeiffenberger, MBA, dem Managing Director des österreichischen Suzuki-Importeurs. Moderne Hybridtechnologie, reichlich Platz und ein ordentliches Angebot an Sicherheitssystemen zeichnet die beiden japanischen Modelle aus.



„Wir freuen uns, mit dem Bob/Skeleton Team Geiger einen weiteren erfolgreichen SUZUKI Kooperationspartner in unserer Suzuki Family zu haben", so Pfeiffenberger, "unsere Suzuki Automobile sind durch ihre Allradkompetenz vor allem auch für Wintersport-Athleten sichere Fahrgefährten. Wir wünschen dem Bob/Skeleton Team Geiger weiterhin viel Erfolg. Da wir beide die gleichen Werte leben, ist diese Partnerschaft besonders bereichernd für uns.“ Gerold betont neben der sicheren Allradtechnik des Vitara das Raumangebot des brandneuen Swace: "Unsere Sportler können bequem ihre gesamte Ausrüstung verstauen und haben immer alles dabei. Alles in allem eine große Erleichterung für uns, dafür sind wir sehr dankbar."



Das Team konnte in den letzten Jahren große Erfolge einfahren (Top 20 beim Europa Cup 2018/2019, Tiroler Meister 4x100 Staffel 2018, B Kader ÖBSV etc.) und hat vor, an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking als auch an der Olympiade 2026 in Mailand teilzunehmen.



Das Bild zeigt die Athleten Jakob Mandelbauer und Patrick Geiger (von links).