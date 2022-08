Suzuki S-Cross 1.5 Strong Hybrid vorgestellt

Herzstück des neuen S-Cross Vollhybrid ist ein 24 kW und 60 Nm starker Elektromotor, der dem 1,5-Liter-"Dualjet"-Vierzylinder-Benzinmotor mit 75 kW/102 PS und 138 Nm Drehmoment zur Seite steht. Er kann nämlich nicht nur den Verbrenner beim Beschleunigen unterstützen, sondern das Fahrzeug auch eigenständig antreiben. Die Systemleistung des Vollhybridantriebs beträgt 85 kW/115 PS, die Kraftübertragung an die Räder erfolgt über ein automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe. Beim Bremsen und Verzögern agiert der Elektromotor als Generator, wandelt die kinetische in elektrische Energie um und speichert sie in einer Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie.



Analog zum bisher erhältlichen Suzuki S-Cross mit Mild-Hybrid-System wird auch die Vollhybrid-Variante in den beiden Ausstattungslinien Comfort und Comfort+ (Deutschland) bzw. shine und flash (Österreich) angeboten. Schon in der Basis wartet dabei eine recht umfangreiche Serienausstattung, die unter anderem die neue Generation des Audiosystems mit Sieben-Zoll-Display, Digitalradio-Empfang (DAB), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Lenkrad-Bedientasten und Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto umfasst. Darüber hinaus sind beispielsweise eine Zweizonen-Klimaautomatik, elektrische Fensterheber vorne und hinten, ein adaptiver Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, ein Licht- und Regensensor, elektrisch verstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel, LED-Scheinwerfer sowie das schlüssellose Keyless Start-Zugangssystem an Bord. Die Startpreise: In Deutschland werden für den S-Cross Strong Hybrid mindestens 32.290 Euro fällig, in Österreich beginnt die Preisliste hingegen bei 31.990,- Euro.



Die Topausstattung Comfort+ bzw. flash (ab 37.540 / 36.990 Euro) beinhaltet sodann unter anderem noch 360-Grad-Kameras, ein elektrisch bedienbares Panorama-Glasschiebedach und schicke 17 Zoll-Felgen.