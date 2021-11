Sygic launcht Zusatzfunktion der Navigations-App

Bereits bisher hat Sygic in der Navigation-App eine Funktion für Geschwindigkeitsbegrenzungen angeboten. Diese wird nun erweitert und zwar mit einer Verkehrszeichenerkennung, die der in modernen Fahrzeugen in nichts nachstehen soll. Der slowakische Navi-App-Spezialist – gegründet 2004 in Bratislava – spricht von Erkennung der Begrenzungen auf Verkehrsschildern und LED-Bildschirmen, wie sie etwa über Kopf eingesetzt werden.



Laut Sygic handelt es sich um die erste GPS-Navigations-App, die eine solche Funktion anbietet. Zudem wird die genaueste Information zu Geschwindigkeitsbegrenzungen proklamiert. „Ein Teil der DNA von Sygic war schon immer das kontinuierliche Streben nach Innovation mit dem Ziel, Spitzentechnologie für den normalen Benutzer verfügbar zu machen. Mit der Schilderkennung bringen wir modernste Automobiltechnologie auf die Smartphones der Verbraucher“, so Lukas Dermek, Head of Product bei Sygic.



Schon bisher hinkte Sygic nicht hinterher, wenn es um technologische Fortschritte ging. Bereits seit 2017 kann man mit der App eine Augmented-Reality-Funktion genießen, auch wenn man nicht im Oberklasse-Schlitten unterwegs ist. Pläne für die Zukuft gibt es ebenso schon. „Das Potenzial ist definitiv größer. Zunächst arbeiten wir bereits daran, den Algorithmus so zu trainieren, dass er verschiedene andere Objekte erkennt - Nummernschilder, Fußgänger, Ampeln und so weiter. Die Straßen von heute stellen immer höhere Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit des Fahrers, und wir sehen es als notwendig an, dass die Technik eingreift und die Sicherheit des Fahrers gewährleistet. Bilderkennung und künstliche Intelligenz können hier durchaus ihre Anwendung finden, sei es bei der GPS-Navigation, bei Versicherungsprodukten, bei Verkehrssicherheitskampagnen und so weiter“, ergänzt Dermek.



Eingeführt wird die Funktion als Teil des Black Friday Angebots für Android- und iOS-Nutzer im Rahmen des Premium+Abonnements. Bestehende Kunden müssen auf das baldige Update (20.9.0) warten