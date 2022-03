Der GR Corolla hatte schon so manchen "Teaser-Auftritt". Sei es in einzelnen Instagram-Beiträgen, oder aber in einem Werbevideo für den GR86. Nun aber wird es ernst für die Performance-Variante des braven Hatchbacks. Am 1. April, um 03:30 Uhr in der Nacht unserer Zeit, soll er enthüllt werden. Siehe Video ganz unten.



Erst dann werden wir freilich alle Details wissen. Ein paar interessante Geschichten können wir euch aber jetzt schon erzählen. Einerseits wissen wir, dass der Corolla wohl auf denselben Motor wie der GR Yaris, genannt G16E-GTS, setzen wird. Also einen 1,6 Liter großen Dreizylinder mit Turbo-Aufladung. Dieser leistet im Yaris 200 kW bzw. 272 PS in Japan, 192 kw bzw. 261 PS bei uns in Europa (Stichwort Abgasvorschriften). Außerdem wird Gazoo Racing den ebenso selben Allradantrieb wie im Yaris zum Einsatz bringen und auch sonst kaum Kompromisse machen, wenn es darum geht, den Wagen sportlicher zu machen.



Die Teaser-Bilder etwa machen unmissverständlich klar, dass der Wagen eine aufgewertete Bremsanlage verpasst bekommen und ein ganzes Stück breiter und optisch böser daherkommen wird - samt mächtiger Luftauslässe hinter den vorderen Radkästen. Zudem gilt als gesetzt, dass der GR Corolla auf eine Sechsgang-Handschaltung setzen wird. Beim GR Yaris testet Toyota zudem eine Achgang-Automatik. Ob diese auch für den Corolla kommen wird, ist unklar, wäre aber freilich eine feine Sache. Jedenfalls weißt nichts darauf hin, dass man die selbe, stufenlose Automatik verwenden wird, wie sie in den Hybrid-Modellen zum Einsatz kommt.



Was aber freilich noch alles andere als "fix" ist, ist das Thema Verfügbarkeit in Europa. Obgleich Toyota hier bis jetzt eine positive Ausnahme war und tatsächlich die meisten seiner Modelle auch, aller Einschränkungen und Erschwernisse zum Trotz, am alten Kontinent anbot, ist durchaus auffällig, dass die ganzen Teaser und Ankündigungen zum GR Corolla wohl auf den japanischen und US-Presseservern von Toyota zu finden sind, nicht aber auf den europäischen ... Daumen drücken.