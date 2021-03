Toyota bringt Garantieverlängerung von sieben Jahren

10 Jahre sorgenfrei auch für Gebrauchte

Nicht grundlos nennt Toyota die Garantieerweiterung Relax Garantie. Denn so ist es möglich, insgesamt zehn Jahre lang sorgenfrei unterwegs zu sein.

Konkret bedeutet das Relax-Paket jedenfalls, dass man zusa?tzlich zur dreija?hrigen Neuwagen-Herstellergarantie nicht einfach so eine bis zum Ablauf von weiteren sieben Jahren erneuerbare Anschlussgarantie abschließen kann. Stattdessen läuft es so, dass als Voraussetzung ein Service laut Serviceplan bei einem autorisierten Toyota Vertragspartner auch nach Ablauf der Herstellergarantie durchgefu?hrt wird. So verlängert jedes Service bei einem autorisierten Toyota Vertragspartner den Garantieschutz um ein weiteres Jahr bzw. um weitere 15.000 Kilometer bis zum Fahrzeugalter von 10 Jahren bzw. 160.000 Kilometer Laufleistung.



Ausnahmen gibt es nur bei Sonderfällen. Bei Proace, Proace Verso, GR Supra und ProAce City ist eine Verla?ngerung um jeweils 24 Monate vorgesehen. Ansonsten gilt die Garantieverla?ngerung fu?r alle Motoren, egal ob Verbrenner, Elektromotoren, Hybrid- oder Brennstoffzellenfahrzeuge. Im Garantieumfang sind ein Großteil der Materialkosten fu?r mechanische und elektronische Bauteile sowie die Lohnkosten beim Vertragspartner inbegriffen. Ausgenommen von der Garantie sind lediglich Verschleißteile und a?hnliche Bauteile. Die Garantie gilt europaweit. Daru?ber hinaus ist sie an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Besitzer u?ber.