Unglaubliches Autowissen: Kimi ist Zylinder-König

Der Iceman ist nicht nur unbestritten die coolste Socke des F1-Zirkus, er ist auch eine der "längst-gedienten Socken". Wenig macht das klarer als die Tatsache, dass es bis heute keinen anderen Formel 1-Piloten gibt, der sowohl mit einem V10, einem V8 aber auch einem "aktuellen" V6-Hybrid-Motor ein Rennen in der Königsklasse gewinnen konnte.



Reality Check:

Als er 2001 an den Start ging, verwendeten die F1-Autos noch V10-Motoren, und das blieb auch bis Ende 2005 so. In dieser Zeit gewann Kimi neun Rennen. Von 2006 bis 2013 kamen dann V8-Motoren zum Einsatz, mit denen er 11 Siege einfahren konnte. Seitdem setzt die Formel 1 auf V6-Hybridmotoren. Mit diesen sollte es allerdings etwas dauern, bis er den Motoren-Hattrick voll machte: Bis 2018 nämlich. Da gewann er das Rennen in Austin, Texas.



Eine Leistung, die zeigt, wie lange er schon dabei ist und wie er während seiner gesamten Karriere konstant an der Spitze des Sports geblieben ist.