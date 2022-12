VW Polo, Taigo, T-Cross und T-Roc wieder als Basis erhältlich

Die letzten Jahre waren für die Autobranche Albtraum und Freudenfest gleichzeitig. Durch Chip-Mangel, Corona, Ukrainekonflikt und Co. war es der Branche uni sono nicht möglich den Markt wie gewohnt mit Autos zu versorgen. Da wie dort reagierten die Hersteller neben elendslangen Lieferzeiten mit der Reduktion der Produktvielfalt. Und da gingen da wie dort gerne auch beliebte Einstiegsmodelle flöten. So auch bei VW. Man darf es also durchaus als Zeichen der Entspannung sehen, dass die Wolfsburger für vier ihrer Volumensmodelle eben jene nun wieder in die Preislisten schreiben.



Der "Basis-Polo" wird vom bewährten 1.0 MPI-Motor mit 59 kW / 80 PS angetrieben und verfügt bereits über elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, das Digital Cockpit, Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, einen Center-Airbag, LED-Scheinwerfer u. LED-Rückleuchten, Multifunktionslenkrad, Radio "Composition" und einiges mehr. Er startet nun bei 18.990,- Euro.



Beim Taigo Einsteiger wartet unter der Haube bereits ein Turbomotor, konkrket der 70 kW / 95 PS-starke 1.0 TSI. In Sachen Ausstattung bringt er die selbe Basis-Mitgift mit wie der Polo. Er startet bei 23.490,- Euro. Hundert Euro weniger, also 23.390,- Euro, werden für den Basis-T-Cross fällig, der mit dem selben Motor wie der Einstiegs-Taigo vorfährt und auch die selbe Ausstattung mitbringt, sie als "Praktiker" der Familie aber noch um eine verschiebbare Rücksitzbank (Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar) erweitert.



Noch einen Schritt weiter rauf in der Modellpalette sitzt sodann der "neue" Basis-T-Roc. Er startet motorisch mit dem 1.0 TSI mit 81 kW / 110 PS. Die Serienausstattung beinhaltet unter anderem dieselben Features wie zuvor, also etwa das Digital Cockpit, LED-Scheinwerfer und zahlreiche Airbags, erweitert das ganze aber um eine elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion und einen Regensensor. Er startet bei 25.590 Euro.



Bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank, so lässt der Importeur wissen, dürfen sich Kunden zudem über gewisse Boni freuen. Die Details findet ihr in der Tabelle:

Die Preise der neuen Volkswagen-Einstiegsmodelle im Überblick