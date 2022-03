WWCOTY Award 2022: Peugeot 308 zum Sieger gewählt

Das WWCOTY (Women’s World car of the Year) 2022 steht fest. Die 56 Motorjournalistinnen aus 40 Ländern und fünf Kontinenten (darunter die beiden Österreicherinnen Petra Walter vom A&W Verlag und Sandra Baierl vom Kurier) haben den Peugeot 308 zum Women’s World car of the Year 2022 gekürt.



Ursprünglich standen 65 Autos zur Wahl. In Runde 1 wurden die Gewinner der einzelnen Kategorien gewählt, die gleichermaßen die Finalisten für die Endentscheidung darstellten:

Peugeot 308 (Best Urban Car)

Kia Sportage (Best Familiy SUV)

BMW ix (Best Large SUV)

Ford Mach-E (Best Family Car)

Audi e-tron GT (Best Performance Car)

Jeep Wrangler 4xe (Best 4x4)



Aus diesen Finalisten wurde in Runde 2 nun der Peugeot 308 zum WWCOTY 2022 gekürt. Die gesamte Wahl wurde wie immer vom renommierten Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen Grant Thornton (Büro Auckland/Neuseeland) überprüft.



Die Kriterien für die Wahl basieren auf den gleichen Prinzipien, die Entscheidungen beim Autokauf leiten, wobei der Fokus der Jury auf Alltagstauglichkeit, Sicherheit, ökologischen Aspekten, Design, Komfort, Verbrauch, dem Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich Fahrspaß liegt. "In diesem Jahr lagen die Kandidaten so eng zusammen wie nie zuvor. Die Jurorinnen haben sich die Sache nicht einfach gemacht, denn jeder der Kandidaten repräsentierte den Besten seines Segments." erläutert Marta Garcia, Executive President von WWCOTY.