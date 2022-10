Wahnsinns-Sammlung wird versteigert

Es sei angemerkt, dass diese gesamte, aus 18 Autos bestehende Sammlung, tatsächlich nicht von Sotheby's so zusammengestellt wurde, sondern aus dem Besitz eines einzelnen Mannes stammt. Dessen Sammeltrieb begann vor 25 Jahren mit der Akquisition des Ferrari F40 ... kein schlechter Start. Und von da an machte der anonyme Fahrzeugnarr keine halben Sachen. Nicht nur komplettierte er nach und nach das furiose Ferrari-Hypercar-Quintett, bestehend aus dem 288 GTO, dem F40, F50, Enzo, und schlussendlich dem LaFerrari (natürlich alle in Rot), er fügte dem Mix auch noch einige, sodann gelbe "Alltags-Ferrari" (550 Barchetta, Superamericana, 599 SA Aperta) ebenso hinzu wie die drei vermutlich größten Gruppe B-Rallye-Legenden (Audi Sport quattro S1 E2, Lancia Delta S4 Gruppe-B, Lancia 037 Gruppe B Evo1 - allesamt Werksautos), zwei Lamborghini (1971er Miura SV und 1984 Countach LP5000S), drei Bugatti (1993 EB110 GT, 1996 EB110 Super Sport, 2022 Chiron Super Sport 300+) und die zwei vermutlich seltensten Jaguar der Welt (1991 XJR-15 und 1993 XJ220s) ...



Achja. Und falls die Autos an sich noch nicht besonders genug wären, hier noch ein besonders nettes Detail: Der Lance Delta S4 wird nicht nur als das besterhaltene Modell der Welt gehandelt, er ist zudem exakt das Auto, mit dem Henri Toivonen 1986 die Rallye Monte-Carlo gewann. Nur, falls euch ein x-beliebiges Delta S4 Gruppe-B Werksauto zu banal wäre.



Die Sammlung kommt am 5. November 2022 in London unter den Hammer; jedes Auto für sich, versteht sich. Die jeweiligen Verkaufspreise dürften aufsummiert sodann gereichen, um sich ein kleines Land zu kaufen ... wir nähmen aber wohl trotzdem lieber eines des Autos. Irgendeines. Die Frage, welches davon, konnten zumindest wir für uns immer noch nicht beantworten. Ihr?