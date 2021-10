Die Porsche-Ingenieure fühlen dem neuen 718 Cayman GT4 RS final auf den Zahn - und überschlagen sich geradezu vor Begeisterung. "Bei der Entwicklung haben wir dem GT4 RS alles mit auf den Weg gegeben, was einen echten RS auszeichnet: Leichtbau, mehr Abtrieb, eine höhere Motorleistung und natürlich ein noch direkteres Fahrverhalten", sagt der Leiter GT-Fahrzeuge, Andreas Preuninger.



Die fantastische Rundenzeit auf der Nordschleife sei der eindrucksvolle Beweis dafür, wie deutlich sich diese Verbesserungen bei der Fahrdynamik bemerkbar machen. "Unsere Kunden dürfen sich auf ein waschechtes Fahrerauto freuen, bei dem Fahrspaß großgeschrieben wird."



Rennfahrer Jörg Bergmeister ergänzt: "Der 718 Cayman GT4 RS ist eine kompromisslose Fahrmaschine." Er fühle sich auf Bergstraßen so wendig an wie ein Go-Kart und sei dennoch auf der Rennstrecke beeindruckend fahrstabil. Sonst sei eine Rundenzeit auf diesem Niveau gar nicht möglich. "Es ist eines der schärfsten Autos, die Porsche je entwickelt hat, und die atemberaubende Soundkulisse muss man wirklich selbst erlebt haben", schwärmt der Weltklasse-Pilot, der sich im Rahmen der Entwicklung bei Test- und Abstimmungsfahrten mehr als 500 Stunden dem 718 Cayman GT4 RS gewidmet hat.



Weltpremiere feiert der stärkere neue Bruder des 718 Cayman GT4 im November 2021. Bei abschließenden Testfahrten soll der erste 718 mit dem Kürzel "RS" sein fahrdynamisches Potenzial sowohl auf kurvigen Passstraßen als auch auf der Rundstrecke eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.



Markenbotschafter Bergmeister umrundete die 20,832 Kilometer lange Nürburgring-Nordschleife mit einem leicht getarnten Serienfahrzeug in 7:09,300 Minuten. Die kürzere, früher als Vergleichsmaßstab dienende Variante mit 20,6 Kilometer Länge absolvierte der GT4 RS in 7:04,511 Minuten - exakt 23,6 Sekunden schneller als der kleine Bruder 718 Cayman GT4.