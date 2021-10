Wenn der Oktober kommt, heißt es für Autofahrer wieder, das Fahrzeug winterfit zu machen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Reifen als einzige Verbindung zur Fahrbahn. Dabei stellen sich Autofahrer die typische Frage: "Winter- oder Ganzjahresreifen?" Reifenhersteller Goodyear bietet nun einfach und kostenlos unter reifentyp.goodyear.at ein Online-Quiz als Entscheidungshilfe an. Nach der Beantwortung von sechs Fragen erfolgt die Empfehlung für Winter- oder Ganzjahresreifen.



Für jeden Autofahrer gibt es die passenden Reifen. "Die richtige Reifenwahl hängt von einigen individuellen Kriterien ab", erklärt Holger Rehberg, Product Manager, Goodyear DACH. "Dazu zählen die jährlich gefahrenen Kilometer, die Fahrzeugkategorie und -stärke, sowie die individuellen Fahrgewohnheiten. Für Fahrzeugbesitzer, die weniger als 10.000 Kilometer pro Jahr fahren und die primär im Flachland oder im urbanen Raum unterwegs sind, ist ein Ganzjahresreifen eine gute Alternative. Ist man beispielsweise beruflich quer durch Österreich unterwegs oder fährt man mit dem Auto in den Winterurlaub, empfiehlt es sich Winterreifen zu montieren."

Ganzjahresreifen: Mittlerweile besser als ihr Ruf

Wie eingangs erwähnt, sind Ganzjahresreifen auch bei uns derzeit auf dem Vormarsch. Ihr Absatz wird 2021 wohl rund 30 Prozent über dem Niveau von 2019 liegen. Die Gründe sind einleuchtend: Durch den Wegfall der beiden Reifenwechsel im Frühling und Herbst, spart man gleich mehrfach: keine Lager-Gebühr, keine Werkstatt-Kosten, kein zweiter Satz Felgen und keine verlorene Zeit. Zudem begünstigen die immer milder werdenden Winter den Trend. Nachdem immer mehr von uns immer seltener mit echten Schneefahrbahnen konfrontiert sind, sinkt freilich auch der Bedarf nach passendem "Schuhwerk" für den Fahrer. Und last but not least, zeigen immer mehr Reifentests, dass Ganzjahresreifen lange nicht mehr ihrem schlechten Ruf entsprechen, als Mittelding einfach weder im Sommer noch im Winter so richtig gut zu sein. Allen voran stechen hier die Reifen von Quiz-Herausgeber Goodyear positiv hervor. Die jüngste Generation Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 wurde beispielsweise von den Kollegen der Auto Bild 2021 zum Testsieger gekürt, nachdem Goodyear bereits 2020 zum Hersteller des Jahres von Ganzjahresreifen ausgezeichnet wurde.