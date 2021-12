Deshalb raten Experten, im Auto besser auf dicke Winterkleidung zu verzichten. Denn ein schlecht sitzender Sicherheitsgurt mutiert bei einem Unfall zu einem Sicherheitsrisiko. Das hat der ADAC in Tests nachgewiesen. Die Experten des Automobilclubs setzten zwei Dummys in dicker Winterkleidung auf einen sogenannten Gurtschlitten, mit dem ein Auffahrunfall im Stadtverkehr simuliert wurde. Zu diesem Zweck stoppte man den Gurt-Schlitten abrupt mit einer Geschwindigkeit von 16 km/h. Dabei zeigte sich, dass das querliegende Gurtband sowohl bei dem Erwachsenen-Dummy als auch bei der Testpuppe in Kindergröße tief in den Bauch einschnitt. Lebende Personen hätten dadurch schwerwiegende Verletzungen der Weichteile wie Darm, Leber oder Milz sowie innere Blutungen davontragen können.



Der Grund hierfür ist, dass der Gurt durch die dicke Kleidung nicht mehr eng genug am Körper anliegt. Dadurch kann er vom Hüftknochen zum Unterbauch verrutschen. So ist es möglich, dass der Gurt schon bei Unfällen mit geringer Geschwindigkeit in den Bauch einschneidet und innere Verletzungen verursacht, warnt der ADAC. Demnach kann es auch schon bei Notbremsmanövern zu kleineren Verletzungen kommen, weil der Sicherheitsgurt nicht korrekt anliegt.



Konkret bekommt der Gurt zum Beispiel durch wattierte Winterkleidung zu viel Spielraum zum Körper hin und liegt bereits beim Angurten über dem unteren Bauchraum, wie die ADAC-Tester erläutern. Richtig angelegt sollte der Beckengurt, um den es in diesem Fall geht, jedoch möglichst weit unten auf dem Hüftknochen sitzen und diesen fest umspannen - beziehungsweise bei Kindern die Oberschenkel. Auf keinen Fall darf der Gurt, wenn er seiner Schutzfunktion gerecht werden soll, auf den Unterbauch rutschen und so zum Gesundheitsrisiko werden. Dazu ist es wichtig, dass er richtig positioniert und fest am Körper anliegt. Das verhindert jedoch dicke Winterkleidung.



Ein körpernahes Anliegen ist ebenfalls unter dem Aspekt bedeutsam, dass der Körper im Notfall nicht schon zu viel Weg zurücklegt, bis der Gurt ihn auffängt, erläutern Experten. Bewegt sich jedoch etwa der Fahrer bei einem Unfall zu weit nach vorn, besteht die Gefahr, dass er mit dem Kopf auf dem Lenkrad aufschlägt und sich dabei verletzt. Beim Beifahrer gilt dies für das Armaturenbrett. Daher sollten Autoinsassen für die Fahrt besser zu stark auftragende Kleidung ausziehen, also auch zum Beispiel wattierte Winterjacken.



Die Winterbekleidung kann zudem den Blick zurück über die Schulter unnötig erschweren. Und wer dazu nicht mehr in der Lage ist, kann zu einer Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmer werden, warnen Fachleute. Deshalb sollte man auch unter diesem Gesichtspunkt lieber die in der Regel überschaubare Zeit ertragen, bis die Autoheizung den Fahrzeug-Innenraum auf wohlige Temperaturen gebracht hat, anstatt sich im dicken Daunen-Outfit ins Auto zu setzen. Denn die Gefahr, dadurch zu Schaden zu kommen, ist einfach zu groß.