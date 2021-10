Über 500.000 Kilometer!

"Mein Sportage wird halten, bis ich 95 bin", sagt Wolfgang Lindner, der keinen Zweifel daran hat, dass ihm sein Korea-SUV weiterhin gute Dienste leisten wird. "Abnützung gibt es immer", ist er sich bewusst. Damit der Kia Sportage beste Betreuung erfährt, schwört er auf "sein" Autohaus: „Zum Service komme ich immer ins Autohaus Gatterer, regelmäßige Checks und Ölwechsel sind einfach Pflicht.“



Das Familienunternehmen in Kirchberg am Walde ist seit 2003 Kia-Partner, es besteht seit 50 Jahren. „Unsere Kunden schätzen Qualität und Zuverlässigkeit an den Modellen der Marke", meint Josef Gatterer, Geschäftsführer des Autohauses, „aber in jüngster Zeit auch das Design und die technologische Entwicklung“. So stromern auch mehrere Kia e-Soul für Essen auf Rädern unter der Betreuung von Kia Gatterer durch das Niederösterreichische Waldviertel.



Lindner hat seinen Sportage 2009 als Neuwagen erworben, es handelt sich um einen Benziner, ein "Pilot Sondermodell". Sehr geschätzt wird der bequeme Einstieg, die gute Übersicht und der verfügbare Raum im Auto. „Auch unserem Dackel gefällt das Mitfahren im Sportage“, so Lindner, der das Fahrzeug damals nicht zuletzt für seinen Job als Versicherungskaufmann benötigt hat. Auch jetzt in der Pension fährt er noch ordentliche Tagesetappen.