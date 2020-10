Aviso: 65. Internat. Oldtimer- und Teilemarkt

01.10.2020

Am 10. Oktober auf über 12.000m² Freigelände

Die „Erlebniswelt Oldtimer“ lädt am Samstag, den 10. Oktober 2020 alle Technik- und Oldtimerliebhaber zum traditionelle Oldtimer- und Teilemarkt ins Freizeitgelände von Garsten.

Im schönen Garsten bei Steyr findet am 10. Oktober 2020, allen Covid-19 Querelen zum Trotz, der 65. Internationale IGFC Oldtimer- und Teilemarkt statt. Dabei dürfen sich Oldie-Freunde auf rund 120 Anbieter freuen, die auf dem über 12.000 m² großen Freigelände alles feilbieten werden, was das Sammler- und Bastler-Herz begehrt: Fahrräder, Mopeds, Roller, Motorräder, Autos, Traktoren, LKW’s, Ersatzteile, Komplettfahrzeuge, Tuningzubehör, Reifen, Modellbau, Werkzeug, Bekleidung, Schilder, Zeitschriften, Bücher und vieles mehr.



Das Programm startet um 10:00 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Mag. Anton Silber und IGFC-Obmann Wolfgang Stropek. Ab 11:00 Uhr findet sodann, wie jedes Jahr, auch diesmal wieder eine Ausfahrt mit Old- und Youngtimern (inkl. Motorrädern) des 1. MSC Steyr statt, wobei auch Mitfahrten in den liebevoll restaurierten Fahrzeugen möglich sind. Die Anmeldung dafür ist zwischen 08:00 und 10:00 Uhr direkt vor Ort möglich, oder schon jetzt über www.msc-steyr.at.



Natürlich hat die aktuelle Corona-Krise aber auch bei der „Erlebniswelt Oldtimer“ seine Spuren hinterlassen: Es gelten die üblichen Hygieneregeln. Konkret weißen die Veranstalter auf den verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz, Sicherheitsabstand und das Vermeiden von Hände-Schütteln sowie das Beachten der Handhygiene hin.



Eintritt und Parken sind für Besucher kostenlos.

Öffnungszeiten: 7 – 14 Uhr

Ort: Marian Rittinger Straße 13, 4451 Garsten/Steyr (neben dem Ennskraftwerk)