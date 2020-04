Mercedes: Eine Elfjährige als Namensgeberin

Wie die Marke mit dem Stern zu ihrem Namen kam

Am Anfang stand ein elfjähriges Mädchen. Sie gab vor 120 Jahren einer Marke den Namen, die zum Inbegriff für Autos und zur ersten Luxusautomobilmarke der Welt wurde. Denn am 2. April 1900 entschied die Daimler-Motoren-Gesellschaft, ihre Automobile Mercedes zu nennen. Es war der Name der Tochter von Emil Jellinek.

